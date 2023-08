A frissen bevezetett kedvezmény mellett további kiváltságokban részesülhetnek az új Vodafone ONE előfizetők is, hiszen a szolgáltató 2023. augusztus 15-től azon meglévő mobil ügyfeleknek, akik új otthoni internetelőfizetést kötnek, 15 napra szóló korlátlan belföldi mobil adatot kínál. Mindezek mellett a Vodafone WiFi pótló szolgáltatása az Internet Pro díjcsomagokban állandó szolgáltatásként is elérhető, a Super WiFi jelerősítő eszközzel pedig az ingatlan távoli pontjain is megbízható lehet az otthoni internet, amelyet szintén szolgáltatásként biztosít ügyfeleinek a Vodafone Magyarország.

Az otthoni internet kedvezményről bővebb információ itt, a Vodafone ONE kedvezményeiről és előnyeiről itt érhető el további információ.