A diplomás férfiak körében kimagasló, de az internethasználó lakosság körében is kedvező a telemedicina és a mesterséges intelligencia elfogadottsága, ami stabil alap az egészségügy fejlesztésének fókuszterületei számára. A jó egészségügyi ellátáshoz jó minőségű adatok kellenek, ez pedig az adatszolgáltatás, -tárolás és -feldolgozás széles körű digitalizálásával érhető el.

Jó egészségügyi ellátáshoz jó minőségű adatok kellenek, ez pedig az adatszolgáltatás, -továbbítás és -tárolás technikai és jogi feltételeinek megteremtését igényli a meglévő egészségügyi szaktudás hatékony alkalmazás mellett – összegezhető az a kérdéskör, amely köré a 2. Digital Health Essential című egészségipari konferencia előadásai szerveződtek.

A telemedicina mint új ellátási forma lehetőségét Magyarországon a koronavírus-járvány teremtette meg és szélesítette ki – írja a VG. A Máltai Szeretetszolgálat tavasszal indult pilotprojektjében a 300 legszegényebb magyarországi települést 13 telemedicinás autó járja. Így juttatják el az ott élőkhöz az alapellátás lehetőségét, azokhoz, akik helyi házi- és gyermekorvos híján nem jutnak hozzá, és pénzük sincs elutazni a rendelésekre. Nagy Ferenc, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat egészségügyi vezetője elmondta, hogy mobil orvosi rendelővel érkeznek a páciensekhez.

A jármű személyzete egy gépkocsivezetőből és egy szakképzett egészségügyi dolgozóból áll. Az orvos a rendelésbe videókapcsolat segítségével csatlakozik. Modern orvostechnikai eszközök használatával – a tapintást kivéve – az összes betegvizsgálati módszer kivitelezhető így, de a szeretetszolgálat a telemedicinára mint ellátási formára nem célként, hanem eszközként tekint.

A program célja, hogy a nyár végére egy olyan leírás készüljön a telemedicinális egészségügyi ellátási formákról, amely mások számára is hasznos.

A legszegényebb településeken nem az infrastruktúra, hanem a humán erőforrás az orvosi ellátás legnagyobb akadálya, mert bár több helyen vannak orvosi rendelők, de nem költöznek oda orvosok. A telemedicina segítségével azonban megoldható, hogy még ha nem is személyesen, de közvetlenül és jelen időben kapcsolatba kerüljön a beteg az orvossal. Minden úgy zajlik, mint egy klasszikus orvosi rendelőben, csak a beteg nem közvetlenül néz az orvos szemébe, hanem egy kamerán keresztül.

Úttörő lehet a digitális orvoslásban a telemedicina alkalmazása Új fejezet nyílhat a távorvoslás terén, ami az orvoshiány kezelésében is fontos szerepet játszhat. A telemedicina mellett szóló érv, hogy éves szinten jelentősen csökkentheti a táppénzes napok számát, ugyanakkor a kevésbé fejlett régiókban nem biztos, hogy rendelkeznek a H4D-fülkékhez szükséges 5G-s internetkapcsolattal. Ráadásul mindenhol sokan ragaszkodnak a személyes konzultációhoz.

Az egészségügy digitalizálását segítik a különböző kutatások is. A Szinapszis kutatócég friss, áprilisban végzett felmérése például azt vizsgálja, hogy hol járnak digitális egészségügyben ma Magyarországon a krónikus betegek. Kertész Balázs, Szinapszis Kft. innovációs igazgató és ügyvezető igazgatója rámutatott, a legtöbb esemény a krónikus betegek köré csoportosul, ezért foglalkoztak külön ezzel a csoporttal.

Egy 600 fős mintából szűrték le azt, hogy

70 éves korig a krónikus betegek nagy többsége elérhető interneten, 70 év felett azonban megfordul az arány,

minél idősebb egy beteg, annál kevésbé van jelen az online térben.

Az eszközhasználat és digitális affinitás vizsgálata érdekes eredményt hozott az internethasználó krónikus betegek körében, akiknek 92 százaléka okostelefont használ, ugyanennyien információszerzésre is előnyben részesítik az online platformokat. Egyre elterjedtebb az okosórák, okos mérőeszközök használata is, a betegek 89 százaléka használ öndiagnosztikai eszközöket, aminek veszélyei is vannak, nem csak előnyei.

A második legnagyobb egészségportál a Facebook

– közölte a kutató – , de az általános hírportálok híreit is követi a betegek 55 százaléka. A kutatás megállapította, hogy a magánrendelők, magánklinikák weboldala is sokat fejlődött, egyre nagyobb arányban érik el célközönségüket közvetlenül.

A távdiagnózis ritka még, de már találkozott vele a válaszadók 18 százaléka is. A többség viszont személyesen keresi fel háziorvosát, 22 százalékuk telefonon is tartja vele a kapcsolatot, 15 százalékuk időnként e-mailben is konzultál vele.