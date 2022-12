Exkluzív interjút adott a Magyar Nemzetnek Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos, amiből kiderült, hogy heteken belül várható az eredményhirdetés a magyar űrhajós programban. Hozzátette, a tervek szerint halad a HUNOR-program, annak ellenére, hogy egy kutató űrhajós Nemzetközi Űrállomásra küldése rendkívül összetett feladat. Különösen úgy, hogy nemzetközi együttműködésben hajtjuk végre a HUNOR, azaz Hungarian to Orbit (Magyart a Föld körüli pályára) programot. A misszió elnevezése is érdekes, amely ugyan egy angol betűszó, így nemzetközi környezetben is jól cseng, de közben – egyáltalán nem véletlenül – egy magyar mitológiai hős neve is egyben.

A program legnagyobb értéke az úgynevezett űrhajós idő, amelyet a magyar honfitársunk kutatással tölthet egy egyedülálló, a Föld körül keringő laboratóriumban, azaz a Nemzetközi Űrállomáson (ISS).

A leendő magyar űrhajós az Európai Űrügynökség minősített asztronautája is lesz egyben, így a magyar mellett tervezett feladatai közt szerepel majd az Európai Űrügynökség kísérleteinek a végrehajtása is – mondta el Ferencz Orsolya.

Ferencz Orsolya, a Külgazdasági és Külügyminisztérium űrkutatásért és űrtevékenységért felelős miniszteri biztosa a HUNOR (Hungarian to Orbit) - Magyar Űrhajós Programról tartott sajtótájékoztatón az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) Természettudományi Kutatóközpontjában 2022. február 14-én

Hozzátette: A HUNOR-program egy magyar nemzeti projekt, kifejezetten magyar cégek, kutatóhelyek, egyetemek fejlesztései és kísérletei lesznek a fókuszban, de a HUNOR-ban partnerünk az Európai Űrügynökség (ESA), ahogyan az amerikai Axiom Space és természetesen a NASA is.