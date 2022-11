A Drive & Listen segítségével olyan nagyvárosok utcáin nézelődhetünk, mint Párizs, New York, London, Peking, Isztambul, Tokió és persze itt van Budapest is. Némelyik autózás alatt híres helyszínek is láthatóak, mint a Spanyol lépcső, a Colosseum és a Tokió torony. Legalább ilyen érdekesek a kevésbé ismertek, mikor például a bulgáriai Szófia környékén bolyongunk, vagy a behavazott oroszországi Jekatyerinburgon haladunk át.