Néhány napja derült ki a The Telegraph tudósításából, hogy Willis eladta jogait, hogy lehetővé tegye egy „digitális iker” létrehozását.

Ő lett az első hollywoodi sztár, aki jogszerűen lehetővé tette saját „digitális klónjának” létrehozását, hogy arcával és karakterével újabb filmekben szerepelhessen. Már fel is tűnt egy hirdetésben, miközben soha nem jelent meg azon a forgatáson, amin arcát digitálisan átültették egy másik előadóra.

Willis az amerikai Deepcake cégnek adott engedélyt az arca használatára. Íme az eset, amikor a sokat (és joggal) szidott deepfake jogszerűvé válik.

Willis a honlapján közzétett nyilatkozatában így fogalmaz: „Tetszett az a precizitás, amellyel a karakteremet megvalósították egy szokásos akció-vígjátékban. Számomra nagyszerű lehetőség, hogy visszamenjek az időben.”

A modern technológiának köszönhetően még akkor is tudtam kommunikálni, dolgozni és részt venni a forgatáson, amikor egy másik kontinensen tartózkodtam. Nagyon új és érdekes élmény volt, köszönöm az egész csapatnak.

Bár a deepfake technológia felhasználható politikai dezinformáció terjesztésére, s számos más módon is vissza lehet élni valós személyiségek hamisítványaival, Hollywoodban ez éppenséggel kinyit egy kaput: a színészek pályájuk lezárása, vagy akár a haláluk után is újabb filmekben szerepelhetnek.

Végső soron az elmúlt korok sztárjai is életre kelhetnek a képernyőn. A technológiát már a Star Wars folytatásaiban is használták a színészek fiatalabb énjének újrateremtésére, s mint megírtuk, bár Darth Vader 91 éves hangja, James Earl Jones visszalép szerepéből, de a hangja továbbra is megszólal a Csillagok háborúja további filmjeiben.

Willis családja év elején nyilatkozott, hogy „szeretett Bruce-unk egészségügyi problémákkal küzd, és nemrégiben afáziát diagnosztizáltak nála, ami hatással van kognitív képességeire.

Ennek következményeként sok megfontolás mellett Bruce felhagy karrierjével, amely oly sokat jelentett számára. „Ez egy igazán kihívásokkal teli időszak a családunk számára, és nagyon hálásak vagyunk a közönség szeretetéért, együttérzéséért és támogatásáért.

A 67 éves Willis több mint 70 filmben szerepelt, köztük John McClane-ként a Die Hard filmekben.