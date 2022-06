A turizmus idén újra növekedési pályára állhat és nem is akárhogy – a Google keresési adatai arról árulkodnak, hogy a magyarok all inclusive álomnyaralásokat terveznek. Az idei böngészések alapján nem csökken a belföldi úti célok népszerűsége a külföldiek iránti felfutó érdeklődés mellett sem.

Nap mint nap használják emberek milliói a Google Keresőt utazással kapcsolatos információk megválaszolásához. A Google Trends hazai területre vetített valós idejű kereséseiből nem csak az utazási célok, hanem sok más tervünk is világosan kiderül.

Az elmúlt évek hullámvölgyei után a Google által mért magyarországi keresési trendek azt mutatják, hogy az utazási kedv már a világjárvány előtti időszakot is meghaladja.

A Google keresések alapján egyre nagyobb a kereslet az utazások iránt, a keresési volumen a turizmus kategóriában az első negyedévben 43%-kal nőtt 2021 hasonló periódusához képest, és a világjárvány előtti szinthez képest is 13-16%-kal volt magasabb az év első hónapjaiban. Összességében 2022-ben úgy tűnik, hogy az elmúlt két év után a magyarok szívesen utaznának külföldre is – és nem is akárhogy.

Kirajzolódik egy új trend a régióban: az idei év témája a „nagy utazás”.

A keresésekben az tükröződik, hogy a felhasználók olyan szervezett álomnyaralásokra vágynak, ahol mindenről gondoskodnak helyettük. A Google Trends szerint Magyarországon a „nyaralás all inclusive” iránti keresések 360%-kal nőttek az előző év hasonló periódusához (január 1. - március 11.) képest.

Egyúttal óvatosabbá is tette magyarokat, kevésbé terveznek jóval előre - megugrott a „last minute utazás” kifejezésre való keresések száma is. A keresési trendek azonban csupán a böngészők terveiről árulkodnak. A jelenlegi bizonytalan régiós helyzetben nem jelenthető ki teljes biztonsággal, hogy ezek az utak meg is valósulnak úgy, ahogy megálmodták őket – de az általános szándék felismerhető.

Legnépszerűbb külföldi célok

A tavaly óta elérhető Destination Insights with Google eszköz megmutatja, hogy mely desztinációk iránt érdeklődnek a Google felhasználói leginkább, ezzel segítve a hazai turizmus szektort és az annak részeként tevékenykedő számos kis- és középvállalkozást a turisztikai trendek nyomon követésében.

A keresések száma a járvány előtti időszaknál is magasabb

Szállás és étterem kategóriában 2022 első negyedévében az előző négy évhez viszonyítva magasabb keresési volumen volt tapasztalható, a háborút kitörését követő februári kisebb megtorpanást további emelkedés követte, 2019-hez képest is 18-28%-os növekedés látható.

„A Szállás Csoport legutóbbi kutatásából is a magyar fogyasztók optimizmusa rajzolódik ki. A válaszadók a közeljövőben nemcsak belföldre, hanem külföldre is nagy arányban (58%) terveznek utazást, a legtöbben környező országokba. Erre a tendenciára reagálva a Szállás Group stratégiájának középpontjában a regionális szálláskínálatunk bővítése, a régió országainak turisztikai attrakcióinak összekapcsolása és az országok közötti utazások ösztönzése áll” – mondta el Szigetvári József, a Szállás Group vezérigazgatója.

A külföldi úti célokat övező egyre nagyobb érdeklődés mellett a belföldi üdülőhelyek iránti keresések mennyisége is megugrott.

A Google Keresések alapján a turizmus kategóriában a Balaton környékén fekvő Keszthely, Siófok, Balatonfüred és az olyan gyógyvizes területek, mint Eger, Gyula és Hévíz a top desztinációk közel 200%-os növekedéssel a 2021-es március-áprilisi periódushoz képest. 2022 januártól májusig tartó periódusában a szállás kategórián belül a legnagyobbat Olaszország, Törökország, Horvátország és Spanyolország iránt több mint 75%-kal nőtt az érdeklődés a tavalyi év ugyanezen időszakához képest.

