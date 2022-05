A telefonfülkék felszámolása a mobiltelefonok előretörése után, 2015-ben kezdődött New Yorkban. A helyüket a LinkNYC technológia vette át, amely egy digitális hirdetőtáblához hasonlít, és ingyenes, nagy sebességű WIFI-t kínál New York utcáin.

A LinkNYC telepítése óta több mint 10 millió előfizetővel több mint hárommilliárd WIFI-kapcsolatot bonyolított le. A digitális táblákon reklámhirdetések, művészeti alkotások és egyéb helyi információk is megjelennek. A LinkNYC hamarosan 5G lefedettséget biztosít New Yorkban – számolt be róla a CBS online híradása.

Az utolsó utcai telefonfülkét hétfőn daruval távolították el a manhattani 7. sugárútról. A 745 7th Avenue előtt álló régi telefonfülkét a New York-i Városi Múzeumba szállítják, ahol az Analog City (Analóg város) című új kiállításon látható viszont. A kiállítás a számítógépek előtti városi életre tekint vissza.

Közterületeken több utcai telefonfülke nem maradt, de a LinkNYC tájékoztatása szerint magánterületen továbbra is maradhatott belőlük néhány New Yorkban.

Borítóképünkön az utolsó fülkék (LinkNYC)