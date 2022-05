A rajongóknak ugyanis lehetősége van nem csupán megtekinteni, de meg is szerezni kedvenc sportpillanataikat licenccel ellátott digitális formában. A Deloitte Global előrejelzése szerint a sport NFT-k piaca idén több mint 2 milliárd dolláros lesz.

A nem helyettesíthető tokenek (non fungible token - NFT) olyan egyedi digitális azonosítók, amelyek blokklánc technológiát használnak a digitális tartalmak tulajdonjogának rögzítésére.

Az NFT-k lehetővé teszik a tulajdonjog és a felhasználási jogok bizonyítását bármely digitális tartalomra vonatkozóan azáltal, hogy a tartalomhoz egy konkrét, nem megismételhető azonosítót rendelnek, amelyet egy elosztott adatbázisban vagy blokkláncban – jellemzően a Flow-ban vagy az Ethereumban – rögzítenek. Az NFT tulajdonjoga magában foglalhatja a mögöttes digitális eszköz tulajdonjogát is, bár a legtöbb eddig eladott sport NFT nem rendelkezik a mögöttes médium tulajdonjogával vagy használati jogával. Minden egyes NFT tartalmaz egy okos szerződést, amelynek feltételei határozatlan ideig alkalmazhatók, és amely minden egyes kereskedéskor azonnal és visszavonhatatlanul életbe lép.

Ezen kívül, számos olyan kiterjesztett tulajdonságot is lehet adni egy egyszerű digitális tartalomnak – grafikának, képnek, videónak – amelyekkel egy teljesen új digitalizált termék jön létre: szolgálhat például belépőként, azonosítóként, vásárlási kedvezményként is. A Deloitte Global előrejelzése szerint a sportmédiára vonatkozó NFT-k 2022-ben több mint 2 milliárd dollárnyi tranzakciót generálnak majd, ami körülbelül kétszerese a 2021-es adatnak.

„Várakozásaink szerint 2022 végére világszerte 4-5 millió sportrajongó fog NFT-s tárgyat vásárolni vagy ajándékba kapni a sportgyűjteményébe. A sport NFT-k iránti érdeklődést valószínűleg a tágabb NFT-piacon tapasztalható aktivitás fogja ösztönözni, beleértve a digitális művészet piacát is, amelynek öt legértékesebb tranzakciója 2021 augusztusáig több mint 100 millió dollárt generált” – mondta Hosszu Gábor, a Deloitte Magyarország technológiai tanácsadás üzletágának igazgatója.

A sport NFT az új sportkártya?

Minden egyes NFT ugyanúgy egyedi, mint ahogyan egy fizikai nyomtatvány minden egyes limitált példánya egyedileg számozott, de egyébként azonos. Ilyen módon az NFT-k előre meghatározott ritkasággal ruházzák fel a digitális tartalmakat, és így tekinthetők a nyomtatott sportkártyák modern, digitális megfelelőinek. A sportkártyák piaca továbbra is erős: 2021-ben egyenként akár több millió dollárért is keltek el ritkább darabok. Az ilyen kártyák sokáig a csapatok és ligák egyik fő bevételi forrását jelentették, különösen az amerikai piacon.

Alapvetően az NFT-k ugyanazokat az igényeket elégítik ki, mint a kártyák, de az állóképeket digitális állóképekre vagy videóra, a kartonokat pixelekre, a mappákat digitális kijelzőkre (többnyire okostelefonokra), a gyűjtői vásárokat online kereskedelmi platformokra, a harmadik fél hitelesítési ügynökségeket pedig blokkláncra cserélik. A Deloitte Global előrejelzése szerint 2022-ben az NFT-k leggyakoribb és legjövedelmezőbb alkalmazása a sportiparban a sportpillanatokról készült, korlátozott példányszámú videoklipek vagy játékoskártyák értékesítése lesz.

Mitől függhet egy sport NFT értéke?

Az egyes NFT-k értéke a sportoló kiemelkedő szerepétől, az esemény jelentőségétől, az NFT-ben szereplő bármely további tartalomtól és természetesen, ahogy a hagyományos, nyomtatott kártyáknál is, a kereslettől függ. Egy olyan NFT-t, amely egy fontos esemény egyetlen kiadására korlátozódik – például egy legendás sztár győztes gólja, hazafutása vagy zsákolása, a sztár kommentárjával együtt – árverésen lehet értékesíteni: a ritkaság önmagában is értéket teremt.

Ugyanezt a videót, de kiegészítő tartalom nélkül, 20 ezres elérhető példányszámban pedig online piactéren lehet értékesíteni. A folyamat hasonló a művészeti világ egyes aspektusaihoz, ahol ugyanannak a műalkotásnak a különböző számú hitelesített példányban készült változata különböző értéket képvisel.

Pluszbevétel, marketing és PR eszköz is

Az NFT-k többletbevételt hozhatnak a sportligáknak, csapatoknak és egyéni sportolóknak, akiknek bevételei a lezárások alatt csökkentek: a legnagyobb labdarúgó NFT platform 128 millió dollár árbevételt generált 2021 első kilenc hónapjában. Az NFT-szerződés előírhatja, hogy minden egyes tranzakció után jutalékot kell fizetni az NFT-t értékesítő platform tulajdonosának, és ennek a jutaléknak egy része visszaáramolhat a jogtulajdonoshoz.

Az NFT-ket lehetővé tevő intelligens szerződések továbbá lehetővé tehetik az előre programozott jogok jelenlegi tulajdonosainak valós idejű díjazását is, ami különösen értékes a sporttal kapcsolatos, gyakran bonyolult jogkezelés miatt.

Az NFT-k lehetőséget nyújtanak a szurkolókkal való kapcsolat javítására is. A jogtulajdonosoknak meg kell fontolniuk, hogyan tudnák a legjobban alkalmazni az NFT-ket a szurkolói élmény fokozására azáltal, hogy lehetővé teszik számukra a csapatuk NFT-inek megszerzését és megjelenítését, és hozzájáruljanak az olyan döntésekhez, hogy ki legyen a hónap játékosa – mint Japánban –, de akár azt is, hogy mely dalok szólaljanak meg a mérkőzések szüneteiben – mint Olaszországban. Bizonyos esetekben az NFT-k fantázia sportbajnokságok alkalmazásaiban is felhasználhatók, ahol minden NFT egy-egy játékost képvisel, aki tagja lehet egy csapatnak, amely az egész szezonra szóló versenyeken indul – a lehetőség sora végtelen.

A kizárólag digitális tartalomért, digitális javakért való fizetés egyesek számára ismeretlen lehet, a videójátékokon belüli költés fejlődése azonban arra utal, hogy a koncepció egyre inkább elterjedt, és ma már a mainstream körében elfogadott fogalom. A játékosok 2022-ben valószínűleg több tízmilliárd dollárt költenek majd virtuális valutákra, amelyeket aztán a játékkal kapcsolatos olyan tárgyak és képességek megvásárlására használnak, amelyek csak virtuálisan léteznek, amelyeknek a készlete végtelen, csak a képernyőn jelennek meg, és amelyek előállításának határköltsége közel nulla.

„A legtöbb sporttal kapcsolatos NFT-tevékenység 2022-ben a legnagyobb szurkolói bázissal és bevételekkel rendelkező sportágakban, nevezetesen a labdarúgásban, a kosárlabdában, a baseballban, az amerikai futballban és a jégkorongban zajlik majd, idővel azonban minden sportágban lesz valamilyen formában NFT-kínálat. Ez lehet egy-egy esemény megünneplése, legyen szó akár arról, hogy egy Forma-1-es versenyző rekordszámú világbajnoki címet szerez, vagy egy futballista megszerezte századik nemzetközi gólját. Az egyik legfontosabb kezdeti szempont az, hogy az NFT-tevékenységeket legjobban a bajnokság, a csapat vagy a sportoló szintjén lehet-e megvalósítani” – mondta Gercsák Csilla, a Deloitte Magyarország technológiai tanácsadás üzletágának menedzsere.

A 2021-2022-es szezon lehet az első, amelyben az NFT-k bevételi szempontból jelentős nyomot hagyhatnak: ha a korai alkalmazók tapasztalatai pozitívnak bizonyulnak, a piac tovább növekszik és fontos részét képezi a szurkolói élmény digitalizálásának, globalizálásának és kereskedelmi hasznosításának.

