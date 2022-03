A legújabb okosóra nemcsak okos asszisztense, hanem egyúttal virtuális személyi edzője is lesz használójának. A környezeti és egészségügyi adatok rögzítése alapján a Huawei Watch GT Runner tudományosan is megalapozott, hatékony edzéstervet tud készíteni. Az új okoseszköz a korábbi modelleknél hatékonyabb pulzusmérést, precízebb helymeghatározást és számos egyéb fitnesz- és egészségügyi funkciót kínál.



A gyártó a népszerű Watch GT 2 és Watch GT3 modelljeit követően kifejezetten futóknak készült okos segédeszközt mutatott be, amelyet mostantól a futás magyarországi szerelmesei is kezükbe vehetnek: az eszköz március 16-tól a hazai üzletekben is kapható.



Továbbfejlesztett egészségügyi funkciók és még precízebb helymeghatározás



A GT Runnert számos új technológiával szerelte fel a gyártó. Ilyen az új TruSeenTM 5.0+ pulzusmérő technológia, amely pontos, dinamikus pulzusszám- és véroxigénszint (SpO2) figyelést kínál. Az erőteljes interferencia- és zajcsökkentő kialakítás miatt az okosóra jobban megbirkózik a szabálytalan mozgás okozta zajjal, és javítja a pulzusmérés pontosságát edzés közben, legyen szó jóga, aerobik vagy ugrálóköteles edzésről. A GT Runner az öt fő műholdrendszernek és a beépített GNSS pozicionáló chipnek köszönhetően még pontosabb a helymeghatározásban is.



Professzionális elemzőrendszer: edzéstervek és indexek



A nagy teljesítményű hardver és a precíz monitorozási funkciók mellett aI TruSport futóedző-rendszer segítségével minden futó kihozhatja magából a legjobb teljesítményt. A rendszer mélyreható elemzést nyújt a felhasználóknak, átfogó képet adva a többi között olyan adatokról, mint az edzés intenzitása, az edzés mennyisége, vagy a regeneráció ideje. Az új futóképesség-mérő rendszer, azaz a Futóképességi-index (RAI – Running Ability Index) pedig lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy objektíven értékeljék futóképességüket.

A legtöbb futó számára a futóteljesítmény számszerűsítése bonyolult folyamat. A TruSport edzésprogram segítségével az okosóra a korábbi pulzusszám, tempó, távolság, gyakoriság és egyéb többdimenziós adatokkal kalkulálva az aktuális futóteljesítmény alapján számítja ki a futóképességi-indexet. A GT Runner mindemellett egy futóképességi-indexre és edzésterhelésre összpontosító intelligens dinamikus beállítási tervvel is rendelkezik. Ez lehetőséget ad arra, hogy a többi között a fáradtsági szint, az edzési index vagy az aerob/anaerob edzés erőssége alapján, a futók behatóbban tudják elemezni saját állapotukat, és módosíthassák edzéstervüket az eredményeik javításáért.



Testreszabható futótervek



A Huawei által kifejlesztett Egyéni Időszakos Edzésprogram („Periodical Science Training Programme”) legfontosabb jellemzője, hogy a felhasználók személyes fizikai adataik és futási előzményeik, valamint az edzésre vonatkozó céljaik alapján testreszabhatják a futóterveiket a Health App alkalmazásban. Az okoseszköz rögzíti és elemzi az edzési adatokat, azonosítva az alapidőszakot, a terhelési időszakot, a konszolidációs időszakot és a mérséklődő időszakot a felhasználó aktuális atlétikai képességének és céljainak megfelelően, majd beállítja az edzés intenzitását és fokozatosan növeli az edzésmennyiséget, hogy javítsa a felhasználó futóképességét.



Areodinamikai kialakítás, könnyű súly



Az okosóra könnyű és kopásálló, mégis látványos megjelenéssel bír. A versenyautók légbeömlő rácsai által ihletett stílusos dizájn a gyorsaságot és a szenvedélyt hivatott jelképezni, ugyanakkor gyakorlati jelentősége is van a kialakítás ezen részletének: az üreges órafül izzadságálló és légáteresztő, ami kényelmesebb viselést eredményez.



Az új okosóra légkönnyű anyagok felhasználásával készült: nagy szilárdságú polimerszálas óratestből, valamint ultrakönnyű kerámia előlapból és titánötvözet órakoronából áll. Az óra súlya mindössze 38,5 g, így futás közben alig észrevehető súllyal bír.



Óralapja alapértelmezetten olyan adatokat mutat, mint például az edzésterhelés, a futóképességi-index (RAI – „Running Ability Index”), a várható felépülési idő és az időjárás. A felhasználók ugyanakkor az adatok kijelzését igényeik szerint testre szabhatják. Emellett az okosórához pulzusmérő öv is csatlakoztatható a még professzionálisabb futóadatok eléréséhez. A futáshoz kapcsolódó adatok továbbá megoszthatók harmadik féltől származó alkalmazásokkal is a Health App-ban.



Intelligens asszisztens egész napos használatra



A gyártó többi viselhető okoseszközéhez hasonlóan ez a készülék is nagy teljesítményű akkumulátorral rendelkezik: 14 napos akkumulátor-üzemidőt biztosít intelligens módban általános használat esetén, és akár 8 napos akkumulátor-üzemidőt fokozott igénybevétel esetén.



Az okosóra zenelejátszást is biztosít fülhallgatóval vagy hangszóróval, valamint nagyméretű tárhellyel rendelkezik, amely akár 500 dal tárolására is alkalmas. Ezenkívül az eszköz egész napos egészségfigyelést tesz lehetővé, beleértve a pulzusmérést és az eltérő szívritmus-figyelmeztetést. A Watch GT Runner-en HarmonyOS 2.1 operációs rendszer fut, amely gazdag alkalmazásökoszisztémát támogat, beleértve az utazást, a játékot, az életmódot, a szórakozást és a munkát.



Az óra 109.990 forintba kerül. Mindazok, akik március 31-ig megvásárolják, 12 hónapos prémium tagságot kapnak az adidas Running és adidas Training alkalmazásokban.