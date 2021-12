Megérkezett a legújabb Huawei notebook a magyar piacra. A prémium kialakítású MateBook 14-et nagy sebességű SSD-meghajtóval, Intel Core i5-1135G7 processzorral és Shark fin hűtőrendszerrel szerelték fel. A FullView képernyő 90 százalékos képernyő-test arányt biztosít. A MateBook 14 egyetlen töltéssel egy teljes napig használható, köszönhetően nagy kapacitású 56 Wh-s akkumulátornak.

Nagy képernyő-test arány

Az új Huawei MateBook 14 képernyője mindössze 4,9 mm-es kávával rendelkezik, így szokatlanul nagy, 90 százalékos képernyő-test arányt biztosít. A 3:2-es képaránnyal és 2K felbontással együtt a FullView kijelző még magával ragadóbb élményt nyújt, miközben az érintőképernyő még kényelmesebbé teszi a használatát.

Csendes és gyors teljesítmény

Ami a teljesítményt illeti, a MateBook 14-et 10 nm-es 11. generációs Intel Core i5-1135G7 processzor hajtja a zökkenőmentes és gyors teljesítmény érdekében. Mindehhez a kifinomult kivitelezés, a kettős szemvédelem, az ujjlenyomat-bekapcsológomb, a hordozható hálózati adapter és a több port is hozzájárul.

Előtérben a szemkomfort

A MateBook 14 2160 x 1440-es kijelzővel rendelkezik, amely támogatja a 100%-os sRGB színskálát, 185 PPI-t, magas, akár 1500:1 kontrasztarányt és 300 nites csúcsfényerőt. Akár HD-képeket, akár Blu-ray videókat néz a felhasználó, a kijelző élénk színekben és részletekben jeleníti meg a tartalmat. Ezen túlmenően megfelel a TÜV Rheinland Low Blue Light tanúsítványnak és a Flicker Free Certification minősítésnek, így komfortosabb a szemnek.

Hordozható, nagykapacitású társ

A készülék 10 nm-es 11. generációs Intel Core i5-1135G7 processzorral és fejlett Intel Iris Xe grafikus vezérlővel van felszerelve, amelyek kiváló teljesítményfeldolgozási képességeket biztosítanak. A komoly kapacitású, 8GB-os RAM és az 512 GB-os nagy sebességű PCIe SSD kiváló hatékonyságot és megbízhatóságot biztosít a többfeladatos és kreatív munkához. A hűtés érdekében a HUAWEI MateBook 14 továbbfejlesztett Shark fin hűtőrendszerrel rendelkezik, amely két ventilátort és két vastag hőcsövet tartalmaz a hatékony és csendes hűtés érdekében.

Egyetlen töltéssel egy egész napot bír

Az új Huawei notebook 56 Wh-s, nagy kapacitású akkumulátorra egyetlen töltéssel egy teljes munkanapon át hajtja a készüléket. A 65 W-os C-típusú USB adapter levehető kábelekkel többféle tápkimenetet támogat. Nem csak a laptopot tudja tölteni, hanem a HUAWEI SuperCharge töltést is biztosítja egyes Huawei okostelefonokhoz. A HUAWEI MateBook 14 a fordított töltést is támogatja kikapcsolt állapotban, amely akkor is megoldást jelent a felhasználóknak, amikor mobil eszközének akkumulátora lemerül.

Több eszközzel való együttműködésre tervezve

A Huawei új modelljében továbbfejlesztette az eszközök közötti együttműködést segítő funkciót és a PC Managert. A MateBook 14 egy egyszerű érintéssel csatlakoztatható okostelefonhoz a Többképernyős együttműködés (Multi-screen Collaboration) megoldásnak köszönhetően. Az okostelefon kijelzője megjelenik a laptop képernyőjén, vagyis egy képernyőn egyszerre két eszközt használhat a felhasználó. Ezenkívül a laptop több eszköz együttműködési képességeivel is bővült, beleértve a Huawei MatePad tablet és MateView monitor csatlakoztatását.

A 399 990 forintos készülék vezeték nélkül vagy kábelen zökkenőmentesen csatlakoztatható a Huawei MateView monitorhoz.

Borítóképünk illusztráció