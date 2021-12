Az ipari termelés következő generációjában a hangsúly az izgalmas, tettre kész funkciókra helyeződik, amely a gyártás folyamatait is megváltoztatja. A magyar fejlesztésű Craftware Pro szeletelő szoftver is ide tartozik, révén, hogy a változatos forradalmi funkciókkal biztosítja a maximális teljesítmény kihasználását. A cég szerencsére a pandémia ellenére is képes volt fejlődni: szakembereik immár mérnöki szakszolgáltatást is tudnak nyújtani a gördülékeny termelés érdekében. A komplex megoldások testreszabása, akár a hardverek és szoftverek meglévő struktúrájának átépítése, módosítása is megvalósítható a segítségükkel. Ez a személyre szabott támogatás teszi lehetővé, hogy modern és egyedi megoldásokat tudjanak majd létrehozni például az orvosi és fogászati iparban is.