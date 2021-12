Az online piactér Black Fridaye azért lesz egyedi, mert nemcsak új, hanem használt árucikkeket is elérhetnek majd rajta az érdeklődők, így a kínálat nem korlátozódik az aktuális modellekre: akár jó állapotú egyedi ruhadarabokat, már gyártásban nem lévő, de legendás státuszú műszaki cikkeket, vintage bútorokat, vagy antik ékszereket is be lehet majd szerezni rajta. A Black Friday ajánlatok közt több ezer termék lesz megtalálható a legkülönbözőbb kategóriákból, amelyek között új árucikkek is helyet kapnak.