Az 1995. óta működő Lenner Mächler Optikában látszerész, látszerész mester, diplomás optometrista és kontaktológus dolgozik azon, hogy minden esetben az Ön számára legmegfelelőbb megoldást találjuk meg, legyen szó szemüvegről vagy kontaktlencséről.

Lenner Machler Optika Kft. Cím: 9022, Győr, Schweidel u. 15. Tel.: 96 /335-119 Web.: www.optikagyor.hu Nyitvatartás: H-P: 9-18 óráig, Szo.: 9-12 óráig