Micsoda szégyen! II. Erzsébet unokaöccse zaklatott szexuálisan egy nőt

A 34 éves Simon Bowes-Lyon, Strathmore és Kinghorne grófja tavaly februárban fogadást tartott abban a skóciai kastélyban, ahol a királynő édesanyja, Erzsébet királyné a gyerekkorát töltötte. Az este folyamán annyira lerészegedett, hogy berontott az egyik alvó vendég szobájába. A 26 éves nőre rámászott, csókolgatta, fogdosta és próbálta megszabadítani a hálóruhájától – írja a Daily Starra hivatkozva a Life.hu.

A szexuálisan zaklatott nő elmondása alapján hosszas vitatkozás és védekezés után sikerült kizavarnia a grófot a szobából, másnap pedig azonnal értesítette a rendőrséget és feljelentést tett.

Simon Bowes-Lyon forced his way into a sleeping woman's room and assaulted her during a PR weekend he was hosting in Scotland

