Pécsi Ildikó szelleme visszatért elbúcsúzni, egy fán pihent meg a gödöllői kertben

A kínaiak szerint ezek a madarak a halott lelkeket viszik el, így gondoskodnak az élet körforgásáról.

Különleges vendég jelent meg Pécsi Ildikó fogadott fiának kertjében, mindössze egy nappal azután, hogy a 80 éves korában elhunyt színésznőt végső nyugalomra helyezték Máriabesnyőn – írja a Ripost.

L. Péterfi Csaba kertjében december 20-án reggel tett látogatást egy szürke gém, amire azelőtt sosem volt példa. Pont a Csaba hálószobájából jól látható fenyőfán foglalt helyet, néhány percig szemlélődött, majd tovaröppent.

Nos, nem szeretnénk túl spirituálisnak tűnni, de meglehetősen gyakori, hogy a holtak lelkei állatok képében térnek vissza, hogy meglátogassák azokat, akiket nagyon szeretnek, és talán örökre elbúcsúzzanak tőlük.

Sőt, a kínaiak szerint a szürke gémek a halott lelkeket viszik el, így gondoskodnak az élet körforgásáról, épp ezért igen gyakran jelennek meg haláleset után.

„Én is hiszek ebben, hogy a halottak megjelennek állatok képében. Szerintem aznap reggel is ő volt ott, ebben biztos vagyok. A halott ahhoz megy, aki a legközelebb állt hozzá” – elmélkedett a Ripostnak Csaba, aki le is fotózta a kecses gázlómadarat, a fotót pedig már a temetést követő nap közzétette a Facebookon.

Mivel az állatot azóta sem látta, vélhetően Pécsi Ildikó utoljára akart tőle elbúcsúzni a gém képében.

Rubint Rékához szarvast küld az édesapja

Nem ez az első eset, hogy valakinek az elhunyt szerette feltehetően egy állat képében üzen. Rubint Réka például úgy véli, elhunyt édesapja egy szarvas képében tesz nála látogatást.

„Hiszem, hogy az ember nem csak egy test, és hogy annál jóval több történik a halál után is. Érzem a nap minden percében, hogy édesapám most is itt van velem. Apukám egész fiatal kora óta vadászott, lényegében az egész gyerekkoromat végigkísérte ez a szenvedélye. Amióta elment, szinte minden este különös dolog történik velem, ami ko­rábban soha. Amikor hazaérek az erdő szélére, ahol lakunk, rendszerint ott áll egy őz vagy egy szarvas az út szélén. Soha nem fut el. Csak áll és néz engem. Gyönyörű látvány. De az is meglepő volt, amikor a halálát követően elmentünk a két fiammal sétálni az erdőbe, és találtak egy szarvas­agancsot” – nyilatkozta Réka a Borsnak 2019-ben.