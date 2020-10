Ötvenéves a világ egyik legvonzóbb férfija, Matt Damon

Október 8-án lesz ötvenéves Matt Damon Oscar-díjas amerikai forgatókönyvíró, színész, producer.

Apja tőzsdeügynök, anyja egyetemi tanár volt, ereiben finn, angol és skót vér csörgedezik. Tízévesen határozta el legjobb barátjával, a nála két évvel fiatalabb Ben Affleckkel, hogy színészek lesznek és mindent ennek rendeltek alá.

Damon három év után még a Harvard Egyetem angol szakát is otthagyta, de filmes karrierje csak nem akart beindulni: 1992-ben kapott ugyan egy főszerepet, de a film és ő sem keltett feltűnést. A kritika csak a Bátrak igazsága című filmdráma után szólt elismerően alakításáról, a heroinfüggő, az Öböl-háború traumájával vívódó katona szerepéért húsz kilót fogyott.

A végső lépést a Good Will Hunting című filmmel tette meg: a forgatókönyvet még a Harvardon töltött évei alatt kezdte írni, majd a küszködés ideje alatt csiszolgatta Ben Affleck társaságában. Az ötletet megvette az egyik nagy stúdió, amely még abba is beleegyezett, hogy a huszonéves Damon és Affleck játssza a főszerepet.

Nem bánták meg: a hányatott sorsú fiatal matekzseniről szóló alkotás a költségek tízszeresét hozta be, s 1998-ban kilenc kategóriában jelölték Oscar-díjra. Damont a legjobb főszereplők közt megelőzte ugyan Jack Nicholson, de barátjával ők nyertek a forgatókönyvírók között. A forgatókönyvért begyűjtötték a Golden Globe-díjat is, Damont a Berlinalén Ezüst Medve-díjjal tüntették ki.

Hamarosan Steven Spielberg instruálta a II. világháborús filmdráma, a Ryan közlegény megmentése címszerepében, majd Anthony Minghella A tehetséges Mr. Ripley című thrillerben.

Nevét és arcát legtöbben a Bourne-filmekből ismerik, a nagy sikerű sorozat három részében keltette életre az amnéziás bérgyilkost, s bár a negyedik részt nem vállalta, a 2016-os folytatásban ismét ő lett Jason Bourne.

Rendre feltűnt a humorral átszőtt, sok csavarral teli, parádés szereposztású Ocean’s-filmekben, de forgatott komoly filmdrámákat is, mint a Sziriana című politikai krimi, a Martin Scorsese rendezte A téglában rendőrök közé beépült maffiózót alakított. 2009-ben a Nelson Mandela életét feldolgozó, Clint Eastwood által rendezett A legyőzhetetlen című életrajzi drámában jelölték a legjobb férfi mellékszereplő Oscar-díjára, majd a Zöld zóna című háborús filmben iraki tömegpusztító fegyverek után kutatott. 2006-ban Robert De Niro rendezésében forgatta a parádés szereposztású Az ügynökség című thrillert, amelyben a fiát alakító Eddie Redmayne mindössze 15 évvel volt fiatalabb nála.

Az elmúlt évtizedben forgatott filmjei között volt vígjáték (Az igazi kaland), thriller (Fertőzés), filmdráma (Ígéret földje, Műkincsvadászok), sci-fi (Elysium – Zárt világ, Csillagok között), életrajzi film, a Túl a csillogáson című drámában a Michael Douglas által megformált legendás showman-zongoraművész, Liberace partnerét alakította.

Hangját a legkisebbek a Táncoló talpak című animációs film második részében élvezhették, a felnőttek pedig a Deepwater Horizon nevű mélytengeri olajfúró felrobbanásáról, valamint a bostoni maratoniról szóló dokumentumfilmek narrátoraként hallhatta. A tavaly bemutatott, valós alapokon nyugvó Az aszfalt királyai (Ford v Ferrari) című autóversenyzős filmben egy autótervezőt játszott.

Jelenleg Írországban forgat, a Ridley Scott rendezte The Last Duel című történelmi drámát (amelynek forgatókönyvét ismét Ben Affleckkel jegyzi), 2021-ben mutatják be.