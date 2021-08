„Soha nem tudhatta meg, hogy apa lesz” – szerelme temetésén jelentette be a fiatal nő, hogy várandós

Egy megtört szívű édesanyának olyan tragédiát kellett átélnie, amit senkinek sem kellene. Két nappal azután tudta meg, hogy várandós Hannah Probert (21), hogy elvesztette élete szerelmét egy autóbalesetben.

21 éves Bradley Lukins és Hannah már korábban is próbálkoztak egy közös kisbabával, ám álmuk úgy látszott nem akar összejönni. Kétségbeesetten vágytak arra, hogy szülőkké váljanak, amikor a férfi tragikusan elhunyt.

A tragédia híréről a férfi édesanyja tájékoztatta Hannát. Megható szavakkal emlékezett meg imádott párjáról a gyászoló nő:

Tényleg nem tudom, hogyan vészeltem át a halála utáni első napokat. Kicsit összemosódott akkor minden. De emlékszem, hogy

"I announced my pregnancy at my boyfriend’s funeral – he died two days after I found out I was expecting" https://t.co/acafbjqKLO

