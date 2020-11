Nagyon ritka, de feltűnő rágcsálót fényképezett le egy apuka

Egy kétgyermekes apuka, Richard Wuagh szokatlan állattal találkozott november 21-én az edinburgh-i lakásuk előtt: egy albínó mókussal, akivel azonnal összebarátkozott. Azóta magvakat hagy neki, és mindig örül ha viszont látja az állatot – írja a Daily Star.

Egy apukának sikerült néhány képet készítenie a ritka albinó mókusról Skóciában, amelyet az otthona előtt talált, és a mókus mára rendszeres látogató lett a családnál.

A feltűnő rágcsáló teljesen fehér, kivéve a fülét, az orrát és a mancsát, amelyek rózsaszínűek.

Rare albino squirrel spotted as dad captures shots of it posing outside his home https://t.co/0wPkz2ljAe

— Daily Star (@dailystar) November 24, 2020