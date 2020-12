Mókusok terrorizálják a járókelőket egy parkban – nem jó móka, veszettek is lehetnek

Megszaporodtak november vége óta a mókustámadások a New York-i Queensben található Rego Park környékén – írja a Daily Mail.

A cikk szerint egy nőnek a sürgősségire kellett mennie egy támadás után, több helyi lakos pedig már tart attól, hogy a környéken sétáljon.

Residents in #RegoPark scared to go outside after at least 5 people attacked by squirrels, some given rabies shots just in case. They believe there may be 3. The city now offering to investigate further after we at @1010WINS reached out. 📹: Vinati Singh. pic.twitter.com/8lmJ6grJkO

— Samantha Liebman (@SamiLiebman) December 29, 2020