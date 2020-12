Hűha! Mariah Carey arcáról mintázták a világ legrondább karácsonyfadíszét

A világhírű énekesnő frappánsan reagált a csúnya díszre.

Mariah Carey neve már-már összefonódik a karácsonnyal, hisz nincs olyan év, amikor ne csendülne fel az ünnepekkor a Grammy-díjas énekesnő All I Want for Christmas Is You című világslágere.

Már csak ebből adódóan is akadt olyan fanatikus rajongó, aki úgy döntött, nemcsak hallgatni, de látni is szeretné a világsztárt karácsonykor, méghozzá karácsonyfadísz formájában.

Azzal azonban nem számolt, hogy a megvásárolt rusnya dekorációs elemen az egész világ röhögni fog, beleértve az énekesnőt, aki frappánsan reagált a róla készült, gnóm díszre – szúrta ki a Bors.

„Hát ez… elfogadhatatlan! (De a szándék a fontos)”

– olvasható az énekesnő Twitter-posztjában, aki maga tette közzé a balul sikerült karácsonyfadíszt, amit egyébként az 1994-ben megjelent Merry Christmas című albumának borítófotója inspirált.

This is… Not approved 😐 (But it's the thought that counts) https://t.co/wMAOBQ2BgS — Mariah Carey (@MariahCarey) December 17, 2020

Borítókép: Mariah Carey 2019 decemberében