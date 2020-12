Ezrek fizetnek azért, hogy a 23 éves férfi és a 76 éves nő a kamera előtt szexeljen

Almeda és Gary Hardwick 2015-ben házasodtak össze, amikor előbbi 71, míg utóbbi mindössze 17 éves volt. A bizarr szerelmespár azóta is együtt él, sőt, kapcsolatukból már pénzt is keresnek, ugyanis egy havi előfizetéses oldalon kamera előtt szexelnek.

Almeda és Gary az előbbi öccsének temetésén találkozott, és szinte azonnal egymásba is szerettek. A férfi már régóta az idősebb nőkhöz vonzódott, hiszen felesége előtt egy 77 éves asszonnyal kavart. De Gary szerint Almeda jött, látott és hurrikánként söpört el minden korábbi kalandot.

Ráadásul kapcsolatukból a romantika sem hiányzott, hiszen az öt évvel ezelőtti házasságukig vártak az első szexuális együttléttel is. Gary szerint pedig nagyon is megérte a nászéjszakáig tartóztatnia magát.

Az első szex csodálatos volt, a legvadabb álmaimat is felülmúlta. Ő számomra az álomnő, és kapcsolatunk fizikai része sem lehetne ennél tökéletesebb

– idézi a Daily Star a boldog férjet, és a véleményét is hitvese is osztja, aki sokszor nem nagyon képes visszafogni magát és még nyilvánosság előtt is csókolja és fogdossa imádott szerelmét.

A bizniszük pedig igencsak dübörög, és ezrek fizetnek havonta körülbelül 3200 forintot azért, hogy lássák őket egymásnak esni.

Most pedig már ott tartanak, hogy már idegeneknek is bátran megmutatják, mennyire kiváló lepedőakrobaták. Természetesen a szokatlanul nagy, 53 évnyi korkülönbség miatt rengeteg kritika is éri őket, és elsősorban azzal vádolják őket, hogy kizárólag az állandó médiafelhajtás miatt vannak együtt, és állnak elő merészebbnél merészebb ötletekkel. Ám az idő őket igazolja, hiszen nemrég ünnepelték ötödik házassági évfordulójukat, és úgy tűnik, a szexbiznisz is bejött nekik, hiszen az OnlyFans nevű oldalon már a legtöbb pénzt keresők heti toplistáján is többször feltűntek.