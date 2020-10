Először hallhattuk a kis Lajos herceget, rögtön egy legendával cseverészett (videó)

Lajos herceg, György herceg, Sarolta hercegnő Sir David Attenborough-t kérdezték a természetről. A beszélgetést szeptemberben forgatta a királyi család, és a Kensington-palota tette közzé a Twitteren – írta a Mail Online alapján az Origo.

A videókat a szülők, Katalin hercegné és Vilmos herceg készítették.

Lajos herceg kérdésére a természettudós azt válaszolta, a majmokat kedveli a leginkább, mert nagyon viccesek: mindenhova felugorhatnak és sosem sérülnek meg – fejtette ki.

Sir David Attenborough, we've got some questions for you…🌍🕷️🐒 pic.twitter.com/MTQ68WnOrt

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) October 3, 2020