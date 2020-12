Előkerült Maradona utolsó hangüzenete: fia is szóba kerül a felvételen

Előkerült egy hangfelvétel, amelyen a 60 éves korában elhunyt Diego Maradona korábbi barátnőjének, Veronica Ojeda párjának üzent – írja a Ripost.

Ezt a Secretos Verdaderos című tévéműsorban mutatták be. A felvételen szóba kerülő Dieguito, Maradona és Victoria közös gyermekének a beceneve.

„Hello Mario, Diego vagyok. Talán hihetetlennek tűnik, de Veronicával jóban vagyunk. Mondta nekem, hogy most veled jár. Viseld gondját neki is és a kis Dieguitónak is, a páratlan kisangyalomnak. Sok fiam van, de ettől hullik ki az összes ősz hajszálam”