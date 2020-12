Elhunyt a Mad Max filmek sztárja

Hugh Keas-Byrne egyike volt azoknak a színészeknek, akiknek ugyan ritkán sikerült a reflektor fénybe kerülni, de ha mégis, akkor nagyot alkottak – írja a Ripost.

Az angol-ausztrál színész ezen a héten, úgy tudni kedden vesztette életét 73 éves korában. Karrierjét még 1967-ben kezdte meg egy televíziós sorozatban, ám a hírnévre még több mint tíz évet kellett várnia. 1979-ben lett ismert George Miller kultikussá vált Mad Max című filmjében, amiben a motorosbanda vezérét, Toecuttert alakította. Később pedig a folytatásokban is szerepelhetett.

„Lenyűgöző, hogy képes voltál ilyen jól eljátszani egy gonosz hadurat, miközben hihetetlenül kedves, jótét lélek voltál”– emlékezett meg róla Charlize Theron a Twitter-oldalán.

RIP Hugh Keays-Byrne 😔 It’s amazing you were able to play an evil warlord so well cause you were such a kind, beautiful soul. You will be deeply missed my friend. pic.twitter.com/kXDhNs5jEU

— Charlize Theron (@CharlizeAfrica) December 2, 2020