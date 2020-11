A kómából felébredve tudta meg, hogy terhes

Jávori Ferenc Menyasszonytánc című klezmer-musicaljét, eredetileg október 3-án mutatta volna be a Győri Nemzeti Színház. Mivel a társulat tagjai közül többen is igazoltan megfertőződtek a koronavírussal, a premiert kétszer is el kellett halasztani. A várva-várt előadást, végül múlt hét szerdán tudták bemutatni. Az eredeti szereposztáshoz képest egyetlen változtatásra volt szükség: Janisch Éva betegsége miatt – felépüléséig -, Blumnét Szulák Andrea alakítja. Vele beszélgettünk.