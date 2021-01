A havas teraszon találták meg egy 3 éves kislány holttestét – kihűlés okozta a halálát

Kétségbeesetten, segítségért könyörögve hívta fel a rendőrséget egy édesapa vasárnap hajnali fél 2-kor. A járőrök nem késlekedtek és azonnal elindultak a minesotai Saint Paul-i házhoz. Ám minden igyekezetük ellenére elkéstek – írja a Ripost.

Az apja szerint lányára eszméletlen állapotban talált rá, már nem reagált semmire. A mentősök a helyszínen halottnak nyilvánították.

A házban további öt gyermek tartózkodott, akik 9 hónap és 11 év közöttiek voltak. A gyerekeket a rendőrség gyermekotthonba helyezte. Mindkét szülőt őrizetbe vették – írja a CrimeOnline.

The 1st homicide in St. Paul this year is a 3-year-old girl. She was found this morning on her family’s back porch in the Dayton’s Bluff neighborhood.

Both her parents have been booked on suspicion of murder. Absolutely tragic. pic.twitter.com/zEtQ9HxH3P

