Videoklipben a két győri kenus bajnok, Balla Virág és Takács Kincső

Szakács Gergő, Diaz és Fura Csé legújabb dala a sportolói élet kihívásainak és sikereinek két oldaláról szól. A klipben a tizenhét sportoló kiválóság között, a világ- és többszörös Európa-bajnok győri kenusok, Takács Kincső és Balla Virág is feltűnnek.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A zenészek saját tapasztalataikat írták le a dalban, amely a Magyar Olimpiai Bizottság, illetve a Magyarock megbízásából készült.

„A Magyarock a Magyar Olimpiai Csapat márkája, ami a sportolók mellett, egy szurkolói közösség kialakítására is fókuszál, mindezt modern köntösben, fiatalos hangvétellel. A dallal az olimpiai alapértékeket – kiválóság, barátság, tisztelet – szeretnénk bevezetni a köztudatba, mert hisszük, hogy ezek az elvek nem csak a sportolókhoz beszélnek. Olyan előadókat kerestünk, akikhez már alapból közel áll ez a szellemiség, és akik hitelesen tudják azt továbbadni. A történet minden szereplője szinte kész ötletekkel érkezett, például már egészen korán eldőlt, hogy a zenébe különböző sportágakra jellemző hangokat – kardcsörgést, labdapattogást, boxzsák-puffanást – szeretnének beépíteni. Az egyetlen saját, konkrét kérésünk talán csak az volt – és ez szerencsére az alkotók elképzeléseivel is találkozott –, hogy a klipben a művészeken kívül sportolók is szerepeljenek, és klasszikus olimpiai sportágak mellett jelenítsünk meg újabb, Magyarországon még egyelőre olimpiai szempontból nem annyira ismert, de a fiatalok körében népszerű sportágakat, mint amilyen például a gördeszka vagy a breaktánc.„ – foglalta össze a projekt célját a MOB csapata.

„Sportrajongóként megtisztelő felkérés volt, hogy dolgozhattam a dalon. Én anno kézilabdáztam és atletizáltam, és a sportnak köszönhetem, hogy a mai napig csapatjátékos vagyok, csapatban dolgozom. Azt hiszem, hogy sok hasonlóság van a sportélet és a zenész élet között – mindkettő rengeteg áldozattal és elhivatottsággal jár. Számos buktató, kudarc állhat elénk, de a lényeg, hogy álljunk fel, menjünk tovább, és küzdjünk a céljainkért.„ – mondta Diaz, aki hosszú idő után újra rappel ebben a dalban.

„Tíz évembe telt, amíg elértem egy látható szintre a zeneiparban… A sportolók élete is sok éves, évtizedes munka, küzdelem eredménye. A küzdés az élet minden aspektusában tetten érhető, ezt az érzést próbáltuk áthozni a dalban.” – egészítette ki Szakács Gergő.

„Gyerekként mindenevőként sportoltam: fociztam, kosaraztam, ping pongoztam, aztán megsérültem 14 évesen – de a sportrajongásom azóta sem szűnt meg. A Kétoldalú minden érem-ben megpróbáltuk a nehéz munka gyümölcsét kifejezni. Nehéz éven vagyunk túl, és nem tudjuk, hogy milyen év vár ránk, de ha meg van bennünk a kellő akarat és alázat, azt hiszem, minden menni fog” – tette hozzá Molnár Csaba, alias Fura Csé.

A klipben feltűnik a Graboplast Győri Vízisport Egyesület két kiválósága, Takács Kincső világ- és Európa-bajnok, valamint háromszoros U23-as Európa-bajnok és ötszörös U23-as világbajnok, és Balla Virág háromszoros Európa-bajnok női kenusok.

„A Magyar Olimpiai Bizottság keresett meg a felkéréssel, hogy szerepeljek én is a videoklipben, aminek nagy örömmel tettem eleget. Nagy megtiszteltetés részt venni egy ilyen produkcióban” – mondta Takács Kincső. „Öröm volt azokkal a zenészekkel találkozni személyesen is, akiket egyébként is kedvelek. Utazások alatt is sokszor hallgatom őket, de a versenyekre is gyakran hangolódom a zenéikkel – mesélte. A forgatás nagyon profin – és a járványhelyzet miatt a maximális óvintézkedésekkel – volt leszervezve, és még a kiskutyámat is vihettem, aminek nagyon örültem – tette hozzá nevetve. ”Előre megkaptuk az időrendet arról, hogy melyik sportoló mikor érkezzen, nem voltunk egyszerre sokan a forgatáson. Emellett mindenkitől kértek negatív covid-tesztet is.„

Kérdésünkre, hogy erre az évre mik a tervei, Takács Kincső elmondta, hogy ők szerencsés helyzetben vannak, az edzésmunkájukra nem hatott negatívan a járvány. A felkészülést a vízitelepen tudták folytatni.

”A jelen helyzetben minden feltételes módban van, de ha minden jól megy, akkor februárban egy melegvízi edzőtáborba tudok elutazni Portugáliába. Remélem, hogy tavasszal pedig már minden a szokásos rendben folyhat majd. Válogatókkal kezdünk, amit Európa Bajnokság, Világkupa követ„ – sorolta Takács Kincső.

”Szeretem a magyar előadókat is, ezt a szám is nagyon tetszik. A forgatás óta már többször meghallgattam és tényleg megszerettem. Nagyon jól éreztük magunkat a forgatás közben. Mind a rendező, mind a zenészek nagyon kedvesen fogadtak bennünket. Azt éreztük, hogy mindenki azon dolgozik, hogy a maximumot hozza ki belőlünk ebben a számunkra ismeretlen közegben. A forgatás igazán jó hangulatú volt, a stáb segítségével sikerült feloldódnunk a kamerák előtt. Mindenkinek az volt a célja, és mi is arra koncentráltunk, hogy jól érezzük magunkat, hisz csak így tükröződik az a klipben, hogy itt mindenki a maximumot tudja nyújtani„ – mesélte Balla Virág.

A terveivel kapcsolatban azt mondta, hogy reményei szerint lesz idén olimpia, amire mindenképp szeretne kijutni. Hozzátette, a tavalyi évből tanulva ez még most is nagyon bizonytalan. A célja ettől függetlenül az, hogy párosban fel tudjanak állni a dobogóra az ötkarikás játékokon.

”Arra koncentrálok, hogy most a mindennapokban tudjam a maximumot nyújtani, és majd meglátjuk, hogy hogyan alakul az év. Azért reménykedem benne, hogy ott lehetünk az olimpián, és megmutathatjuk, hogy mit tudunk„ – mondta.