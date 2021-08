Találgatások a milliárdokról: örökös nélkül hunyt el a dunakiliti kastélytulajdonos, dr. Csebi Pogány Alajos?

Örökös nélkül hunyt el Magyarország egyik leggazdagabb embere: mindenki csak találgatja, mi lesz milliárdjai sorsa – adta hírül a blikk.hu szombaton.

A blikk.hu cikke azt írta, „mi lesz most a milliárdos vagyon sorsa? Ezt találgatja mindenki, amióta néhány napja meghalt a milliárdos gyémántkereskedő, dunakiliti kastélytulajdonos, dr. Csebi Pogány Alajos. A cikk megjegyzi, a dúsgazdag férfit szinte mindenki szerette, idős korára azonban szinte teljesen egyedül maradt, miután tragédiák árnyékolták be az életét. Gyermekei közül kettő is drámai körülmények között hunyt el, egyik feleségét is elveszítette: nem tudni, kire szállhatnak most a milliárdok.

Dr. Csebi Pogány Alajos haláláról július 23-án jelent meg gyászhirdetés, július 26-án pedig végső búcsút vettek a milliárdostól. A koszorúra szánt összeget a Hospice Ház javára ajánlotta fel a gyászoló család.

Dr. Csebi Pogány Alajosról a kisalfold.hu számos cikket közölt, 2006-ban azt írtuk, dunakiliti milliárdos gyémántkereskedő, Csebi Pogány Alajos élete bővelkedett fordulatokban.

Dr. Csebi Pogány Alajos 1952-ben hagyta el az országot: először Ausztriában töltött rövid időt, menekülttáborban lakott, nehéz fizikai munkát végzett, s emellett egyetemi tanulmányait is megkezdte. A biztos munkalehetőség miatt Belgiumba ment, ahol Knokke-Herst híres kis fürdővárosában kezdett el ékszerekkel foglalkozni apósa órásüzletében. Hamarosan igen nagy forgalomra tett szert, s több saját üzletet vezetett sikerre. Később már Angliából is jártak át vásárlók hozzá. Több évtizedes munkával Európa legnagyobb ékszerészei közé küzdötte fel magát.

Dr. Csebi Pogány Alajos s nyolcvanas években látogatott haza Magyarországra, Dunakilitin épített kastélyt golfpályával. A műkincseiből Mosonmagyaróváron nyitott galériát.

2007-ben Dunakilitiért-díjat kapott dr. Csebi Pogány Alajos.

2009-ben arról cikkeztünk, hogy a kastélyszállója már nem nyit ki. ˝Ráuntam, s nem érte meg a működtetése˝ – mondta a tulajdonos.

Eleinte sok híresség látogatott a Pogány-villába: az élelmiszergyáros dr. Oetker, Habsburg Ottó vagy a szlovák köztársasági elnök, Michel Kovac. Friderikusz Sándor is járt ott, aki dokumentumfilmet is forgatott a milliárdosról.

2010-ben azt nyilatkozta lapunknak, ”Már nincsenek nagyobb terveim, hisz a járás is nehezen megy már. A kastélyszállót nem nyitom ki a szállóvendégeknek, s nem szeretek a 100 leggazdagabb magyar listájáról sem beszélni, ahová mindig a megkérdezésem nélkül kerülök be. A golfpálya, a galériám működik: mindent megépítettem, amit akartam.„