Karácsonyi dalában saját gyerekkorát idézte fel Cserpes Laura – Videó

Mézeskalács illat, karácsonyfa díszítés, sütés-főzés, és sok-sok mosoly a meghitt ünnep elmaradhatatlan részei. Ezt a meghittséget hivatott bemutatni Cserpes Laura legújabb klipjében. Hogy mi a „Te vagy a karácsony” dal mondanivalója, arról annak szerzőjét kérdeztük.

„Te vagy a karácsony” címmel új dallal rukkolt elő Cserpes Laura. Az énekesnő a dal mondanivalójáról elmondta, hogy annak ellenére, hogy nehéz év van mögöttünk, mindig van miért hálásnak lennünk. Az ehhez készült videóklip a régi VHS-videók hangulatán keresztül a gyerekkora karácsonyát idézi. Lauráék öten vannak testvérek, így rendszerint nagy zsibongással, ám annál még nagyobb szeretetben telnek náluk az ünnepek. A jövő évet várakozással telve várja, megjelenik ugyanis a harmadik nagylemeze.

-Még a nyáron fogalmazódott meg bennem a karácsonyi dal gondolata. Leültem a zongorához, és gyors egymásutánba jöttek a dallamok. Az elmúlt lassan egy év minden ember életében nyomot hagyott. Szerettem volna őszintén elmesélni a saját történetemen keresztül, hogy ha nehéz év is van mögöttünk, de mindig van miért hálát adnunk. Erről szól a dal – kezdte az énekes dalszerző, aki a klipre is bővebben kitért – A régi VHS videók hangulatát idézi. Gyerekkoromban számtalan videót készítettünk, volt hogy én kameráztam, máskor a húgom volt az operatőr, én pedig a főszereplő. Olyan jó érzés ezeket visszanézni, ez adta a klip alapötletét is – a járványhelyzet miatt a forgatás is kalandosra sikerült – Az első korlátozások a klipforgatást is érintették. Eredetileg a nagy családi körben eltöltött ünneplés miliőjét szerettem volna megidézni. Ezt végül sem a klipben nem tudtam megvalósítani, sem a valóságban nem így történik idén. A felvétel hűen tükrözi a mostani helyzetet. Végül kis létszámban maradtunk, de csodálatos barátaim vannak, akik közreműködtek – mondta.

Laura a gyerekkori karácsonyi emlékeit is felidézte a Kisalföldnek

– Kiskoromban a szobában vártuk szenteste, hogy a Jézuska meghozza az ajándékokat. Nagycsaládosok vagyunk, öten vagyunk testvérek. Mióta az eszemet tudom, nagy hangzavarral jártak az ünnepek. Együtt díszítjük a karácsonyfát, sütünk, főzünk, a debreceni nagymamám receptje alapján elkészítjük a töltött káposztát. Az idei ebben is más lesz. A nagymamáim idősek, vigyáznunk kell rájuk, így nem tudunk velük együtt ünnepelni. A mostani helyzet rugalmas életszemlélelet, lelkületet kíván, nincs ez másképp az ünnepekkor sem. „Szűk” körben karácsonyozunk, de bízom benne, hogy ez hamarosan rendeződik. Sok mindent átértékeltem ez alatt a lassan egy év alatt, a család és barátok értéke még inkább előtérbe került.

A fellépések ugyan elmaradnak, Laura mindennapjai azonban így is munkával telnek: – Egy előadónak a színpad a lételeme, fájdalmas, hogy ez a közeg egyelőre megszűnt létezni. Ezeket az érzéseimet, hiányomat beletettem a dalszerzésbe. Nem töltöttem tétlenül ezt az időszakot – jegyezte meg.

A hangsúly most még inkább áthelyeződött az online felületekre, az énekesnő is jobban kihasználja ezt a csatornát: – Nincs más platform, ahol kapcsolatba léphetnénk a közönséggel. Több élő adást alkalmazok a facebookon, instán, ahol a nézők kérésére főként a zongoránál bemutatom a készülő dalokat, vagy a régieket. Bár nem pótolja a valós koncertélményt, a visszajelzések szerint már ettől is feltöltődnek a hallgatók, de online koncertekben is gondolkodunk – vetítette előre terveiket. Egy valamit azonban kihangsúlyozott Laura, nem szeretné, ha reklámfelület lenne az oldala – Továbbra is énekesnőnek, dalszerzőnek tartom magam – emelte ki. A következő évre bizakodással tekint előre – Jövőre megjelenik a harmadik nagylemezem. Büszkeséggel tölt el, hogy itt már én írtam a dalaimat. Egy újabb lépcsőfok az önazonos zeném felé. Születtek olyan tervek a fejemben, amik remélhetőleg a 2021-es évemben meghatározók lesznek.