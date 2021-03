Rakonczay Gábor újra megpróbálja SUP-on átevezni az óceánt

Rakonczay Gábor nem adja fel, jövőre újra megpróbálja egy SUP-on állva átevezni az óceánt. Rajongói féltik és óvatosságra intik a sportembert, de ő azt mondja, sikerült annyi változtatható pontot találni a projektben, amitől a veszélyfaktor jóval lejjebb szorítható.

A hatszoros óceánátkelő hajós, Rakonczay Gábor egy saját maga által tervezett és épített, mintegy 5,5×1,5 méteres, merev testű SUP-on egyedül próbálta meg átevezni az Atlanti-óceánt. Január 10-én indult útnak a Kanári-szigetekről, hogy teljesítse az 5200 kilométeres távot, de hat nap múlva kénytelen volt feladni a tervét. Az extrém időjárás miatt kezdett kihűlni a kabin nélküli hajón, végül helikopteres mentést kellett kérnie. Megmenekülését követően azt mondta: „Ilyen szintű veszélyes utat a jövőben nem fogok csinálni.”

Rendíthetetlen hajós

Azóta eltelt másfél hónap és az egykori soproni egyetemista megváltoztatta korábbi elhatározását. Akik a közösségi megosztón végigkövették az extrém expedícióit, most óvatosságra intik. Azt mondják, ez a cél azok közé tartozik, amit el kell engedni, hiszen egy életünk van, azt meg kell becsülni és nem szabad kitenni olyan kockázatnak, ami nem reális. Gábor azonban rendíthetetlen: „Ha belül nem érezném azt, hogy erre kell mennem és nem találtam volna a veszélyfaktoron minimalizálható pontokat, akkor hagynám. De így nem tehetem, csak azt, hogy jobban felkészülve ismét nekimegyek” – mondta. Azt is hozzátette, úgy érzi, nem hagyhat egy ekkora bukott célt az életútjában.

Januárra tervezi ezt is

A következő, jövő évi utat szintén januárra tervezi, az óceánátkelésre ugyanis az évnek ez az időszaka a legalkalmasabb, később a karibi térségben nagy a hurrikánveszély. Az indulási helyen azonban változtat, jóval délebbre, Szenegálnál száll vízre és a SUP-ot is alaposan áttervezi. A hajó egyébként még mindig az óceánon sodródik délnyugati irányba, ha sikerül, szeretnék kimenteni. Működik rajta jeladó, ami 12 óránként frissíti a helyzetpontot, így lehet tudni, hogy jelenleg a Zöld-foki-szigetek környékén jár.

– Jelentős átalakításokat tervezek, ezért mindenképpen új hajót építek, egyszerűbb így, mint a régit alakítgatni. Nagyobb lesz a hajótest, 6×1,7 méteres és íveltebb az eleje. Ez a sebességét csökkenti ugyan, de remélhetőleg kevesebb hullám jut majd fel a fedélzetre. Az alvórészt úgy alakítom ki, hogy ne kelljen kapaszkodni, be tudjam szíjazni magam és többet tudjak pihenni. A tengervíz felszínének a hőmérséklete azon a szélességi fokon, ahonnan tervezem az indulást, 28 Celsius-fok, vagyis 10–12 fokkal melegebb, mint amilyen most volt – magyarázta döntésének indokait Rakonczay Gábor, aki hangsúlyozta, a stábbal többször átbeszélték és kielemezték a tapasztalatokat. Arra jutottak, ha a technikát mögé téve növelni tudja a biztonságot, akkor érdemes újra megpróbálni. A fedélzetre jutó kevesebb hullám és a melegebb tengervíz bizakodásra ad okot a megismételt expedíció sikerét illetően.

Kudarc után nem hagyunk abba semmit

– Több sportolóval is beszélgettem, akik mind azt mondták, egy kudarc után nem hagynak abba semmit, mert akkor egész életükön át cipelnék annak negatív terhét. Én is úgy érzem, ha most megállnék, ez a kudarc ténylegesen egy kudarc maradna. Ugyanazzal a hajóval nem indulnék el újra, ez még ötletszinten sem merült fel bennem, viszont amint elkezdtem agyalni, hogy min lehet változtatni, egyre reálisabb lett a cél. Ezért megyek tovább. Három-négy hete még érzelmi alapon határoztam volna, most viszont racionális döntést hoztam – jelentette ki határozottan az extrém sportoló. Azt mondta, az a belső motiváció, ami hívja az embert a céljai felé, semmit sem sérült. Ez segítette a két sikeres óceánát-evezését és ez az, amit jutalmaztak az amerikai „Az év kalandja” díjjal és az angol Guinness World Recorddal. De ugyanez segítette nemrég az Antarktiszon is 44 napon keresztül, amikor elvitte a magyar zászlót a Déli-sarkig. – Ha belül érzi az ember ezt a hívást, akkor nem teheti meg, hogy feladja. Tehát újra a legelejétől nekifogok az egésznek. Persze most már nem az evezés, meg a világrekord lesz a lényeg. A lényeg az út és hogy sose adjuk fel!