Elhunyt Benkő László, az Omega alapítója, aki a bősárkányi vak énekest is felkarolta

77 éves korában elhunyt Benkő László, az Omega alapítója. A tragikus hírt az Omega jelentette be a Facebook oldalán.

„Megrendülve tudatjuk, hogy Benkő Laci, az Omega együttes alapítója, hosszas betegség után elhunyt. A magyar rockzene meghatározó alakját rajongók és tisztelők milliói gyászolják itthon és külföldön egyaránt. Hiábavalók a szavak, fájó a csend, döbbenten idézzük fel életművét, zenéjét, szeretetteljes mosolyát. Benkő Laci örökre velünk marad.”

Benkő László karolta fel a bősárkányi vak énekest, Szabó Andrást, aki első korongjával az ország legfiatalabb platinalemezes énekese lett. Három albumon is együtt dolgoztak.

A „Dalokban élnek a fények” 2006-os sikere után egy év múlva a „Szívemmel is látható” című karácsonyi albumot is kiadták, majd megjelent a harmadik – dalos, mesés – , dupla lemeze is a vak fiúnak. Ez a korong már a kamaszkorba lépő előadó érzelmi-hangulati világát tükrözi. A tizenegy nóta között három új dal is található a Benkő–Trunkos szerzőpárostól. Közöttük igazi csemege Andris és Benkő László duettje a felnőtté válás buktatóiról.