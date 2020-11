Dallos Bogi büszkén vállalja, hogy szülei támogatásával indította el zenei karrierjét – videó

Az énekesnő nemcsak a kritikákkal nem fél szembenézni, de múltját is büszkén vállalja. Elmondása szerint szülei támogatása nélkül – akik első videóklipjét is finanszírozták – sosem tartana ott, ahol most.

Fiatal kora ellenére elképesztő sikereket tudhat maga mögött Dallos Bogi, aki az X-Faktor mentoraként szinte berobbant a köztudatba. Az énekesnő minden percét élvezi a mentorkodásnak, még akkor is, ha nem mindenkinek szimpatikus az, amit csinál. „Az X-Faktor életem élménye, az, hogy 22 évesen mentor lehettem a világ egyik legsikeresebb tehetségkutatójában óriási öröm számomra. Persze mint mindenki, én is kapok kritikákat, általában a személyemet illetően. Én az a típus vagyok, aki minden kommentet, kritikát néz és olvas. Nem tudom megállni, hogy ne tegyem, mert úgy érzem, fontos, hogy lássam a reakciókat, amiket egyébként jól kezelek. Örülök a kritikának. Persze nem a trágár, indokolatlan megnyilvánulásokra gondolok, de azt gondolom, hogy ha kapok egy visszajelzést – még ha negatív is esetleg – csak azt mutatja, hogy valamilyen vagyok. Mindig azt szerettem volna elkerülni, hogy unalmas legyek. A visszajelzésekből azt látom, hogy nem vagyok az" – mondta nevetve az énekesnő, aki zenei pályája elindításában sokat köszönhet szüleinek. „Nem lehetnék itt, ha az első videóklipemet a szüleim nem finanszírozták volna. Édesapám anno olyan anyagi helyzetből jött, hogy nem tudott elmenni az osztálykirándulásra, mert nem volt rá pénzük, de eljutott oda, hogy sikeres vállalkozó lett. Régen, mikor suliba vitt, akkor volt, hogy megkértem, hogy ne közvetlenül a suli előtt álljon meg, mert nem szerettem volna, ha látják, milyen autóval hoz. Bennem korábban voltak ilyen frusztrációk, nem is szerettem erről beszélni. Manapság viszont szívesen, hiszen nagyon büszke vagyok a szüleim sikerére! Sikerült megvalósítaniuk az álmaikat és segítettek abban, hogy én is elinduljak ezen az úton. Ugyanakkor mikor támogatták az első videóklipem kijelentettem, hogy szeretnék mostantól minden helyzetben a magam ura lenni és magam előteremteni, amit csak lehet. Büszke vagyok rá, hogy 23 éves koromra ezt sikerült elérnem" – tette hozzá a Friss Sláger műsorvezetőjének, Faragó Jankának Dallos Bogi. Nézd meg a teljes beszélgetést!