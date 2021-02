A szerelmesek napjára időzítette új klipjének premierjét a győri RockMilady – Videó

A RockMiladyként ismert győri gitáros, énekesnő Joan Jett egyik legsikeresebb dalát, az I hate Myself for Loving You-t dolgozta fel. A dalhoz tavaly októberben készítettek egy koncert-cover klipet, ami Valentin-napon debütált a YouTobe-on.

Joan Jett, a ’70-es években a nagyon népszerű Runaways egyik alapítótagja volt, majd több nagylemez után szólókarriert kezdett. Joan Jett and the Blackhearts néven saját bandát alapított, első átütő sikerük az „I Love Rock & Roll” című dal volt. Ez máig világsiker, még napjainkban is műsorára tűzik a világ rádióállomásai. Másik nagy slágere, a nálunk kevésbé ismert ‘I Hate Myself For Loving You’ című dal.

„Ez utóbbi – közel 34 éves dal – szintén nagy kedvencem, és megpróbáltam a mai hangzásnak, trendnek megfelelően interpretálni. Ebben segítségemre volt basszusgitárosként a húgom, illetve Knausz Péter a doboknál. A klipet még tavaly vettük fel, amit közel két hónap előkészület előzött meg, és egy fantasztikus csapat állt a megvalósítás mögött. A forgatáson a szakma legkiválóbbjai – operatőr, világítás, színpad, stb – működtek közre és a Harley Davidson-os motorosok csapata alkotta a közönséget” – mesélte Noémi. Hozzátette: köztudott, hogy nagyon kedvelem a lírai dalokat, most viszont a dinamikus és pörgős oldalamról mutatkozom be. Bízom benne, hogy a klip sodró lendülete mindenkit magával ragad.