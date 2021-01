A Dalban – A mosonmagyaróvári Tóth Bencével bővült ki A LivingRoom

A Liszt Ferenc Zeneakadémia mesterszakos hallgatója, a mosonmagyaróvári születésű Tóth Bence is bemutatkozik a LivingRoom formáció tagjaként a január 30-án kezdődő A Dal 2021 című versenyben Megtörtént című szerzeményükkel.

Tóth Bence családjában még senki nem lépett zenei pályára, és a véletlen folytán talált rá a hangszerre: csak tuba szakon maradt hely. Tizenkét éves korában Hernádi Sándor, a Mosonyi Mihály-zeneiskola egykori igazgatója és a Kühne Koncert Fúvószenekar korábbi karmestere szárnyai alatt ismerkedett a fúvós hangszerrel. Két év után annyira megszerette, hogy nem volt kérdés: a Weiner Leó Zeneművészeti Szakgimnáziumba felvételizik. Sikerült.

Zeneakadémista a filharmonikusok között

– A szüleim sok jó zenét hallgattak otthon Eric Claptontól Hobóig. A zene szeretete ösztönösen is belém ivódott már gyerekként. A Weiner Leó-konzervatóriumban érettségiztem Budapesten és a Liszt Ferenc Zeneakadémiára kerültem, tuba szakra. Most itt veszek részt a mesterképzésen – avat be a 24 éves mosonmagyaróvári tehetség. Mint meséli, alapvetően Budapesthez kötődik már az élete, de a járványügyi helyzet miatt ideiglenesen hazaköltözött a Lajta-parti városba. Itt amúgy 2009 óta a Kühne Koncert Fúvószenekar tubása. De játszott már a Nemzeti és a Győri Filharmonikus Zenekarral vagy az Óbudai Danubia Zenekarral is. Most egyébként a győri Arrabona Bras tubásaként is tevékenykedik.

Napi hat órát gyakorol két hangszeren

Mint meséli, régóta egy basszusgitár tulajdonosa is, ám azzal eddig komolyan nem foglalkozott. Éppen tavaly tavasszal iratkozott be – egy hónap felkészülés és sikeres felvételi után – a Kőbányai Zenei Stúdióba.– A tubázás prioritást élvez, ahhoz jobban értek és „több kilométer van benne”, de a basszusgitárt is megszerettem. Egyenrangúként kezelem őket, napi három-három órát gyakorlok mindkét hangszeren – avat be a zenész.

Óriási lehetőség a bemutatkozás

A Kőbányai Zenei Stúdióban ismerkedett meg a Living-Room zenekar egyik tagjával, Friderikusz Péterrel, aki jelenleg évfolyamtársa zongoristaként. Ő hívta meg az akkor még kéttagú együttesbe, hogy a gitár és cselló mellett legyen egy ütős zenekari háttér is. Így a csellós Péter mellett Pál Benjáminnal (ének), Paukovics Gergellyel (gitár) és Jánny Dominikkal (dob) alkotnak egy csapatot, Bence meg basszusgitárral játszik tavaly október óta. – Gyakorlatilag két hetünk volt, hogy írjunk egy szerzeményt, amivel indulhatunk A Dal 2021 versenyen. Beni a szöveget írta, mi a hangszerelést.

A szöveg írója a saját életéből merített a Megtörtént című műhöz: volt egy rossz korszaka, amiből nehezen tudott kijönni. Hirtelen azonban minden jóra fordult, és ezt hozza vissza a dal is – meséli Bence. A mosonmagyaróvári zenész óriási lehetőségnek tartja, hogy sikerült bejutniuk a dalversenybe, melyben több meglepetés-zenekar is bemutatkozik. Egyébként az akkor még kéttagú LivingRoom már 2018-ban szerepelt a műsorban. A január 30-tól a Duna Televízióban kezdődő produkcióban már öttagú csapatként állnak a televíziónézők elé.

A Dal

A Dal 2021 című dalversenybe negyven énekes vagy zenekar jutott be. A végső győztes amellett, hogy pénzjutalomban részesül, lemezfelvétel és videóklip készítésére is lehetőséget kap, valamint a Petőfi Zenei Díj „Az év dala” elismeréssel is gazdagodik.

