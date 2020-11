30. Miss Hungary Gála 2020: 19 éves soproni lány a döntőben

Gödölőn választják meg a felnőtt és tini szépségkirálynőt. Sopronból Galavics Dorina a felnőtt döntős a jubileumi szépségversenyen.

Idén a Gödöllői Királyi Kastély ad otthont december 12-én a jubileumi 30. Miss Hungary 2020 szépségverseny döntőjének. A rendezvényen meghatározó lesz az évfordulót jelző 30-as szám: Hazánk legrégebbi szépségversenyén 30 hölgy mutatkozik be – tini és felnőtt kategóriában – és nagylétszamú, szakemberekből és támogatókból álló zsűri dönt arról, kinek a fejére kerüljön a két királynői korona, kik képviselhetik hazánkat a Miss Hungary szépségkirálynőjeként a nemzetközi porondon.

Sopronból jutott a döntőbe a 19 éves Galavics Dorina, aki az érettségi után jelenleg fodrásznak tanul, de mellette rendezvényszervezőként dolgozik. A jövőben rendezvényszervezéssel, esküvőszervezéssel, utazásszervezéssel és fodrászattal szeretne foglalkozni. De – mint fogalmazott – modellként és a média világában is eltudná magamat képzelni. Célja a versennyel hogy tapasztalatot és barátokat szerezzen, megismerjék az emberek és nem utolsó sorban, hogy elvigye a koronát – mondta magabiztosan a döntős soproni lány.

Dorina 14 éves korától modellkedik. Imád utazni, lovagolni és a fotózásokat. Szabadidejét szívesen tölti, a barátaival és a családjával.

Különleges története van a hajának:

„Tíz éves koromig egyenes hajam volt, majd elmentünk Görögországba nyaralni ahol bementem a vízbe egy kis öbölbe, kijöttem és göndören száradt meg. Azóta ilyen göndör vagyok, pedig nem akkor érte először sós víz a hajamat” – mesélte.

A rangos megmérettetésen a korábbi hagyományos elemek mellett idén jelentős arculatváltás is történik, visszafogott, elegáns rendezvényt kíván megvalósítani a rendezvény szervező csapata. A verseny nagy hangsúlyt helyez a női szépség, a nőiesség bemutatására, de mindezt a nemzeti értékekkel ötvözve, hogy illeszkedjék a helyszínhez, a Gödöllői Királyi Kastélyhoz. Mindez egyfajta időutazáson keresztül jelenik meg, kiemelve az életmód, az egészség és a természetvédelmének a fontosságát. Ezen fő gondolatok mentén szeretnének olyan üzeneteket eljuttatni a nőkhöz, amiket a mindennapokban egyaránt hasznosítani tudnak a fiatalabb és az idősebb generáció képviselői is. A verseny során Erzsébet királyné világa összekapcsolódik a modern digitális világgal, mely most egyre nagyobb szerepet kap a jelenlegi helyzetben.

A felnőtt döntősök estélyi ruháit Czédly Mónika és csapata, a D’Élia szalon készíti, a kollekciót Erzsébet királyné ruhái inspirálták, míg a tinik estélyi ruháit Szentirmai Martha tervezi a Millaas kollekciójából.

A szervezők mindent megtesznek, hogy a hölgyek valóban királynőnek érezzék magukat. Október közepén a kastélyban Erzsébet királyné eredeti ruháinak rekonstrukcióiban két napon keresztül fotózták a döntősöket. Összeszokott stáb és a kastély segítőkész dolgozói is mindent megtettek azért, hogy a döntős lányok egy hétvégén át belekóstolhassanak és megszeressék a királynői ruhák és a kastély hangulatát.