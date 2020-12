Vigyázat! Csalók élnek vissza az SMA-s kisfiú, Zsombi nevével

A család felháborodott, feljelentést is tettek.

A világ legdrágább gyógyszerére gyűjt az SMA-s kisfiú, Zsombi és családja. Az utóbbi hetekben látványosan többen adományoztak neki, így a 730 milliós gyógyszerre való pénz fele már összegyűlt. A család nagyon bizakodó, lassan az egész ország összefogott ismét, ám valami nagyon elkeserítette Zsombiékat a napokban – írja a Ripost.

„Sajnos kiderült, hogy csalók élnek vissza Zsombi nevével!” – mondta felháborodva az édesanya, Burinda-Szűcs Szabina.

„Kazincbarcikán ment be az anyósom a fodrászüzletbe, ahol ki volt téve Zsombi fotója. Elmesélte neki ott egy néni, hogy becsengetett hozzá Zsombi nagymamája és pénzt kért, ő pedig szívesen segített a gyereknek. Ekkor az anyósom mondta neki, hogy az nem lehet, hiszen ő Zsombi nagymamája! Így derült ki, hogy több helyen is nagymamára, testvérre vagy más rokonra hivatkozva csalnak ki pénzt a gyanútlan jóhiszeműektől a házalók.”

Az édesanya kiemelte: ők sosem házalnak, így ennek senki se dőljön be, kéregetni nem járnak, a feljelentést pedig megteszik a rendőrségen.

„Aki segíteni szeretne, az megteheti a Facebook-oldalra kitett számlaszámon. Emellett támogatói jegyet is árulunk, de az iratokon mindig ott van az alapítvány hivatalos pecsétje, és a macis logó. Vannak kihelyezve perselyek is, melyekbe szintén adományokat adhat le bárki országszerte. A pontos címeket a Facebook-on is elérhető támogatói térképen lehet kikeresni” – tette hozzá Szabina, aki reméli, hogy mielőbb összegyűlik kisfiának a pénz a gyógyszerre.