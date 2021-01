Szlávik János: „A családom az életveszélyhez is hozzászokott”

Szlávik Jánost eddig szakmai témákban hallottuk nyilatkozni, most a családi életéről is elárult néhány részletet.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Szlávik János életét jórészt a hivatása tölti ki, az ideje nagy részét a kórházban, a betegei között tölti, állandó életveszélyben. Ez a családjára is veszélyt jelent. Vajon ők hogyan birkóznak meg ezzel? A holnap megjelenő HOT!-ban erről is mesél a főorvos.

„A feleségem is orvos, most gyógyszerkutatóként dolgozik. A lányaim már felnőttek, de pici koruktól megértették és elfogadták az elhivatottságomat. A 21 éves lányom, Nánda is orvos akart lenni, kiskorában koponyák, csontvázak voltak a szobájában, mégis a gazdasági pályát választotta. A nagyobbik, Niké 32 éves, az ő fejében meg sem fordult ez a gyönyörű hivatás: ügyvéd lett, büntetőügyekkel foglalkozik. Kemény lány, a legnehezebb bűnözőkkel is elbánik. Büszke vagyok a gyermekeimre: mindig önállóak voltak, okosak, sikeresek, megállják a helyüket az életben. Az elmúlt tíz hónapban, amióta a Covid itt van velünk, sajnos kevés időnk van egymásra, hiszen én szinte éjjel-nappal a kórházban vagyok. Szerencsére bennünket nem jár át a félelem, a családom az életveszélyhez is hozzászokott.”