Szandi megmutatta gyönyörű édesanyját: nagyon hasonlítanak egymásra

Fontos csatát nyert meg Magyarország a múlt heti uniós csúcson, így ideológiai vagy politikai okokból nem zsarolhatnak minket a jogos járandóságaink kifizetésének visszatartásával. A liberális ellenzék – történelmünk során nem először – ismét külföldről támadta hazánkat, de kudarcot vallottak. Belpolitikai haszonszerzésért vagy külföldi gazdasági, politikai érdekek szolgálatáért a szégyen jár osztályrészül, nem a hatalom áhított megszerzése. Egy normális világban nem is lehetne másként, de most Európában is a józan ész győzött.