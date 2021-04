Súlyos beteg a magyar műsorvezető: szerelme a karjaiban vitte be a kórházba

Akkora fájdalmai voltak, hogy szerelme a karjaiban vitte be a kórházba, ahonnan már nem is engedték ki.

Először beszélt súlyos betegségéről Iszak Eszter. A 33 éves modell-műsorvezető a közösségi oldalán osztotta meg, hogy kórházba került és meg kellett műteni.

A magánéletéről ritkán beszélő Iszak Eszter most megmagyarázta, miért tűnt el hosszú időre a közösségi oldalairól. Mint kiderült, petefészekcisztával, endometriózissal, Hashimoto-betegséggel és pajzsmirigy-problémákkal kezelték és műtötték a Gyurta Danival párkapcsolatban élő műsorvezetőt.

“Iszak Eszti vagyok, egy sebezhetetlen terminátor, aki soha nem beteg és mindent kibír! Gondoltam ezt magamról egészen tavaly februárig, amikor is először rosszul lettem. Az elején persze szokásomhoz híven nem foglalkoztam a dologgal, (…) de a fájdalom és a problémák csak gyűltek napról-napra, egészen addig, amíg a karantén közepén kórházban nem találtam magam, ahova a szerelmem vitt be gyakorlatilag a karjaiban és ahonnan már nem engedtek haza összepakolni sem. Ezután jött pár hónap gyógyszerezés, amikor annyi tablettát vettem be nap, mint nap, amennyit a 3 évtizedem alatt összesen nem. Az állapotom viszont nem javult. Nyárra eljutottunk oda, hogy egy pénteki napon egy vizsgálat után ki is írták a keddi műtétem, ami utólag nagyon szerencsésnek bizonyult mert bár az ultrahangon nem látszott, operáció közben kiderült, hogy a bal petefészkemben lévő ciszta 12 centis, ami az én testalkatomhoz mérve óriási. (…) A több hónapnyi vizsgálat során kiderült, hogy a cisztán kívül endometriózisom és hashimoto-betegségem is van, a pajzsmirigyemet pedig gyakorlatilag elkezdte lebontani a szervezetem” – árulta el Iszak Eszter, aki a betegsége miatt naponta szed gyógyszereket, áttért a gluténmentes étrendre, jógázik, és igyekszik minél egészségesebben élni – írja a Ripost.