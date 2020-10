Rohammentő vitte kórházba a születésnapján Benkő Lászlót

Az Omega billentyűse bizakodó, de nem tagadja, állandó hullámvasút az élete.

Benkő László az elmúlt években szó szerint ki-be járt a kórházból. Kezdetben májdaganattal operálták, aztán a bőrén találtak elváltozásokat, amiatt kellett kés alá feküdnie. Nem sokkal később a rengeteg gyógyszer miatt gyengült le: bevérzett a gyomra és a nyelőcsöve, nemrég pedig, épp a születésnapján, rohammentővel szállították a kórházba, mert bevizesedett a tüdeje.

Akkor leszívták a felgyülemlő folyadékot, amellyel szó szerint az életét mentették meg. A probléma azonban máig nem múlt el, és a koronavírus-helyzet sem segít a kezelésében.

Benkő László a ripost-nak elmondta, ha nem muszáj, nem jár be a kórházba, de azt is bevallotta, hogy mindennap máshogy érzi magát.

Jelenleg nagyon változó a helyzet. Van, amikor mindent csinálhatok, és van, hogy az orvos rám parancsol, hogy nem mehetek sehova. Egyelőre a rákon túl vagyok, de a kezelések mellékhatásai miatt vizesedik a tüdőm. Már többször leszívták a folyadékot, most azon dolgozunk, hogy gyógyszerek nélkül a szervezetem saját maga győzze le ezt az állapotot. Egyszer jobban vagyok, máskor rosszabbul, soha nem tudhatom, hogy mikor tolnak be újra a műtőbe. Megesett már párszor, hogy csak kontrollra mentem be a rendelőbe, és a vizsgálat végén közölték, vetkőzzek, és már tolnak is a műtőbe – tudta meg a lap a zenésztől, aki évek óta betegeskedik, és bár lelkileg is nagyon megviseli ez az állapot, nem hajlandó feladni. A legnagyobb erőt az a gondolat adja számára, hogy hamarosan ismét színpadra állhat.

Borítókép: Benkő László a Gyöngyhajú lány című, az Omega együttesről szóló kiállítás megnyitóján a szentesi Koszta József Múzeumban 2018. november 30-án