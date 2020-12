„Nem akarok még egyszer így kinézni!”: Gelencsér Timi elképesztő fotót mutatott

A szépségkirálynő Gelencsér Tímea jó ideje odafigyel a külsejére és a sport is a mindennapjai részét képezi. Ennek ellenére neki is voltak bizony súlyingadozásai, amiről insta-sztoriban számolt be rajongóinak.

Elárulta például, hogy a legtöbb, amit a mérleg nyelve mutatott, plusz 7 kiló volt. Valószínűleg keveseknek tűnt fel – írja a Bors. Ellenben Timi volt már 52 kilogramm is, ami bizony a 171 centis magasságához nagyon kevés, és ez meg is látszott rajta, hiszen még a bordái is kilátszottak. Nem csoda, hogy minderre ő maga is eképp emlékszik vissza: Nem akarok még egyszer így kinézni! Timi egyébként épp a közelmúltban árulta el, hogy három éve nincs klasszikus karácsonya – idén is Dominikán töltötte az ünnepeket az Exatlon Hungary miatt, de (öröm az ürömben) így legalább garantáltan megúszta a karácsonnyal járó súlygyarapodást.