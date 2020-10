Meglepő hobbija van Hosszú Katinkának

View this post on Instagram

Sokkal jobban értékelem a kultúrát, amióta én is elkezdtem festegetni. Nemrég ellátogattam a Szépművészeti Múzeumba, ahol újabb ihletet nyertem. Since I started painting on my own, I appreciate arts and culture much more. I recently visited the Museum of Fine Arts in Budapest where I gained new inspirations.