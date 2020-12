Meghalt Bergendy István, a Süsü és a Futrinka utca zeneszerzője

Elhunyt Bergendy István Liszt Ferenc-díjas zenész, a Bergendy együttes alapítója és vezetője. A szaxofonos, klarinétos, zeneszerző 81 évesen halt meg, a koronavírus-fertőzés szövődményeinek következtében – közölte a család.

A Szolnokon született Bergendy István első hangszere a tangóharmonika volt, majd szaxofonra váltott. A középsikolában Rock néven megalapította első együttesét. A Műszaki Egyetemen tanult, ahol játszott a helyi szimfonikus zenekarban is. Élete első zeneakadémiás fellépése is ezzel a zenekarral volt 1958-ban. Abban az évben alapították meg a Közgazdasági Egyetem klubjában megalakult Ifjúsági Jazzegyüttest, amelyben öccse, Péter szaxofonozott és fuvolázott. A zenekar a Bergendy nevet 1962-ben vette fel. Ettől az évtől kezdve már rendszeres fellépéseik voltak: nyáron a Budai Ifjúsági Parkban, télen pedig annak fedett klubjában, a Dáliában – írja az Origo.

A beathullám hatására a dixieland és a jazz mellett ők is egyre több gitárzenét játszottak, ki is bővült egy gitárossal a zenekar. A zenekarnak komoly szakmai elismertséget szerzett már az első években, többek között ennek köszönhetően is hívták őket különböző helyekre. A sokak által éveken át csak áhított lemezfelvétel, élő rádióadás vagy egy komolyabb turné nekik valamivel könnyebben összejöttek.

A Bergendynek fontos szerepe volt Zalatnay Sarolta első rádió- és tévéfelvételének elkészítésében. Bergendy Istvánék segítették pályáján Komár Lászlót, Máté Pétert és Katona Klárit is. A zenekar a hetvenes évek első felében volta csúcson, amikor Demjén Ferenc (basszusgitár, ének, szövegíró) és Laczin Norbert (billentyűs hangszerek, zeneszerző) csatlakozásával országszerte népszerűek lettek..

Olyan slágerek fűződtek a nevükhöz, mint a Jöjj vissza, vándor, a Sajtból van a Hold, a Darabokra törted a szívem vagy az Iskolatáska.

Bergendy István szerezte a Süsü, a sárkány, a Futrinka utca és több más tévésorozat, valamint az Én táncolnék veled című televíziós tánciskola zenéjét, emellett musicaleket is írt.

2009-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével tüntették ki, 2011-ben kiemelkedő zenei és előadóművészi tevékenysége elismeréseként Liszt Ferenc-díjjal jutalmazták.

Borítókép: Bergendy István szaxofonista, a Bergendy együttes vezetője beszél A magyar dal napja sajtótájékoztatóján a Kobuci kertben, a Zichy-kastély belső udvarán 2012. július 25-én