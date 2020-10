Koronavírusos a Sztárban sztár leszek! győztese

View this post on Instagram

Helyzetjelentés! Igen.. A hír igaz! Pozitív lett a koronavírus tesztem. Jelenleg itthon vagyunk Ya Ouval és anyukámmal karanténban és kúráljuk magunkat. 🙏 Szerencsére rajtunk nem jöttek ki a tünetek olyan drasztikusan, mint több emberen (Édesanyám egészséges🙏)de azért gondoltam leírom nektek a tapasztalataimat.🙏 . Hétfőn csinálták a tesztemet. Vasárnap egész nap iszonyatosan fájt a fejem, gyenge voltam, fájtak az izületeim és rázott a hideg. Hétfőre ezek a tünetek enyhültek. Tegnap este óta nem érzek illatokat. (Ez elég ijesztő felfedezés volt.. ) Mára gyengeség maradt torokfájással és 0 szaglással. 🤷🏻‍♀️ Itthon is maszkban közlekedünk, amikor anyukámhoz lejövünk. (csak ennivalóért😇) . Nagyon sokan nem veszik komolyan a vírus elleni védekezést. Nem lehet elég elővigyázatos az ember.. Mi komolyan vettük, mégis elért ide is. . Csak azt tudom tanácsolni, hogy nagyon vigyázzatok magatokra és egymásra! ❤️Hordjatok maszkot, fertőtlenítsetek, erősítsétek az immunrendszereteket! Mi is ezt tesszük és gyógyulunk! 🥰 Millió (virtuális) puszi nektek😘 . . . . . . #vigyazzatokmagatokra #vigyazzatokegymasra