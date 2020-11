Koronavírusban elhunyt a magyar színész

78 éves korában elhunyt Cs. Szabó István színész, író, költő, rendező, a Budai Bábszínház művészeti vezetője.

A család közölte a szomorú hírt: 78 éves korában életét vesztette Cs. Szabó István színész, író, költő, rendező, a Budai Bábszínház művészeti vezetője. A színész koronavírussal küzdött – írja a Ripost.

A család közlése szerint Cs. Szabó István az 1960-as évektől bábszínészként vált ismertté. Főbb művei előadások, mesekönyvek, rádióműsorok, tévéműsorok, filmek. Meséin és bábelőadásain generációk nőttek fel.

Társszerzője és főszereplője volt a Varázsműhely című televíziós sorozatnak. Az Állami Bábszínház, később a Budapesti Gyermekszínház, majd az Arany János Színház színészeként dolgozott és feleségével 50 éve az országjáró, két személyes Budai Bábszínház művésze volt.

Ismertebb mesekönyvei, melyekből rádiójáték és árnyjáték is készült: Loq-sziget tündére, Soma. Ismertebb bábelőadásai: Kalap kaland, Bubu kalandjai, Sün Soma, A telhetetlen nyúl; melyekből televíziós esti mesék is készültek. Mindezek mellett további számos bábfilm és bábdarab készítésében vett részt – közölte a család. Mint írták, Cs. Szabó István az utóbbi években előadóművészként is fellépett Árpád-házi Szent Erzsébet- és Wass Albert-estjeivel.