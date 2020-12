Kiderült, pontosan mennyire véd az egyszer használatos maszk, ha többször is hordjuk

Egy friss tanulmány vizsgálta a háromrétegű orvosi maszkok hatékonyságát. Kiderült: míg újonnan kifejezetten nagy biztonságot nyújtanak, addig ha többször vesszük fel őket, jelentősen csökken a hatékonyságuk. Alighanem ezért is hívják őket egyszer használatosnak...

Noha az utóbbi hónapokra már szinte mindenki belátta, hogy a maszkviselés az egyik legfontosabb összetevő, ha a koronavírus-járvány terjedésének lassítása kerül szóba, sajnos még mindig igen sokan fogják az egyszer használatos (kék) orvosi maszkokat, és veszik fel másnap, harmadnap – vagy akár még többször.

Egy friss tanulmány azonban bizonyította azt, amit eddig is sejtettünk:

egy idő elteltével jelentősen csökken ezen arcmaszkok hatékonysága.

25 százalékon teljesít a használt maszk

Két egyetem – a University of Massachusetts Lowell és a California Baptist University – kutatói arra jutottak, hogy egy új háromrétegű orvosi maszk a levegőben terjedő kis cseppecskék közel háromnegyedét kiszűri, azaz kifejezetten jó védelmet biztosít a koronavírus ellen. Ezzel szemben ha több alkalommal vesszük fel ugyanazt a maszkot, akkor jelentősen csökken a hatékonysága: már csak a cseppecskék 25 százalékát szűri ki – azaz ekkor már nem biztosít elegendő védelmet.

Mindebből az következik, hogy az egyszer használatos jelzőt igenis komolyan kell vennünk, mert ha sokadjára veszünk magunkra egy eldobható maszkot, azzal csak magunkat és környezetünket ringatjuk a biztonság hamis illúziójába – számolt be az eredményekről a Daily Mail alapján a Bors.

A kutatás – számítógépes szimulációk révén – emellett azt is kimutatta, hogy valójában a maszkok alatt máshogy mozog a levegő, ennek köszönhetően pedig nem csak a száj és az orr körüli felületen jut be a maszk alá, hanem a teljes maszkfelületen, lassacskán. Alighanem emiatt is kell cserélni az egyhasználatos maszkokat, amik – úgy vélik a kutatás résztvevői – egy idő után megváltoztatják az alakjukat, ezért is csökken le a hatásosságuk.

