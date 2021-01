Karcagi emberölés: egy napig rejtegette kocsijában Marianna élettelen testét az exe

Újabb részletek derültek ki a karcagi emberölésről: B. Attila több mint egy napig tárolta kocsija csomagtartójába exe holttestét. A férfi attól sem riadt vissza, hogy kisfiát az édesanyja élettelen testét rejtő kocsival furikázza.

Hiába találták meg a holttestet, cseppet sem enyhül a decemberben meggyilkolt kétgyermekes karcagi édesanya családjának fájdalma. Kiss Mariannát még karácsony előtt két nappal fojtotta meg az exe, akivel december 6-án szakítottak és költöztek szét. B. Attila eleinte azt hazudta, hogy a Dunába dobta a testet, aztán megtört: a 24 éves nő maradványai pedig 130 kilométerre a gyilkosság helyszínétől kerültek elő a föld alól – írja a Bors.

Most újabb, vérfagyasztó részletek derültek ki. Többek közt az, hogy

a férfi egy teljes napig autója csomagtartójában rejtegette a holttestet, mielőtt megszabadult tőle. Ez idő alatt volt, hogy közös kisfiukat is beültette a kocsiba.

Nyaka köré fonta a karját

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség szóvivője, Nagy Lajos az emberölés részleteiről beszélt a Borsnak.

– A gyanúsított a vita során egy hirtelen mozdulattal a nő nyaka köré fonta a karját és erősen a mellkasához szorította a fejét. Ebből csak akkor engedett, amikor az áldozata elveszítette az eszméletét. A holttestet a kocsija csomagtartójába tette, majd az eddigi adatok szerint másnap rejtette el – nyilatkozta.

Miközben a 38 éves férfi a hálószobában végzett a volt élettársával, addig közös, hároméves gyermekük, Vendel, és a Marianna korábbi kapcsolatából született hétéves Ruben egy szobával arrébb nézték a tévét.

A lap információi szerint a holttestet a férfi egy darabig az ágyneműtartóban tárolta, aztán a kisebbik gyerekkel – és Marianna csomagtartóba rejtett holttestével – hazaautóztak Felsőlajosra.

„Most megszenved a bűneiért”

– A kocsival beállt az udvarba, de semmi szokatlant nem vettünk észre és nem is gyanítottunk semmit. Nekünk ez még most is hihetetlen. Ha valaki ennyire szereti a másikat, mint a fiam Mariannát, hogy lehet képes arra, hogy ezt tegye vele? – tette fel a kérdést kedden délelőtt a könnyeit visszatartva Manti, a gyilkossággal gyanúsított férfi édesanyja.

– A fiamról azóta sem tudunk semmit. Most megszenved a bűneiért. Hiába a fiam, de ha képes volt ezt megtenni azzal, akit állítólag mindennél jobban szeretett, akkor viselje tettének a következményeit! Ahogy Marianna családjának, úgy ez nekünk is egy hatalmas tragédia. Nagyon sajnálom Évát, elnézést is kérek tőle, de mi erről nem tehetünk.

Mindketten elveszítettük a gyerekeinket

– tette hozzá a Borsnak 62 éves asszony.

Megkapták az engedélyt a temetéshez

A kis Vendel december eleje óta a gyilkossá vált apja családjánál volt, de a hároméves fiút most átvitte magukhoz Karcagra Éva. Korábban ott élt, őket sokkal jobban ismeri.

– Kizártnak tartom, hogy ilyen gyorsan kiásott volna egy gödröt, szerintem több ideig tárolta a lányomat a kocsijában. A családja elmondása szerint csak egy olyan nap volt, amikor több időre ment el otthonról Attila, de az nem a gyilkosság utáni volt, hanem jóval később. Addig csak napi fél órára tűnt el otthonról, annyi idő alatt pedig biztosan nem tudta volna véghez vinni ördögi tervét – reagált a fejleményekre a Borsnak Lázók Éva, Marianna anyja.

Az elhunyt nő édesanyja arról is beszélt, hogy a boncolás eredményéről még nem tudnak semmit, de már megkapták az engedélyt arra, hogy eltemessék Mariannát. Információnk szerint a szertartásra még ebben a hónapban sor fog kerülni.