Az állatvédők felmentést kérnek szilveszteréjszakára, tűzijáték nélkül is lesz mitől félni az ebeknek

Idén betiltják a tűzijátékok árusítását, közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Az állatvédők azonban attól tartanak, hogy magánkertekben, erkélyeken így is megy majd a durrogtatás, ezért azt kérik, mentesítsék őket szilveszteréjszaka a kijárási korlátozás alól.

A tűzijátékokat veszélyesség szerint négy kategóriába sorolják, az első és második – kevésbé veszélyes – egész évben kapható és használható, de a harmadik kategóriájú, nagyobbakat csak karácsony után, szilveszterig árusítják és szilveszteréjszaka engedélyezik – írja a Ripost.

Idén azonban ez nem így lesz, közölte Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón. Bár ezzel kapcsolatban

jogszabály még nem jelent meg, de valószínű, hogy az első és második kategóriába tartozó tűzijátékokra a tiltás nem vonatkozik majd.

Így gondolják azok az árusok is, akiket a Ripost megkérdezett. Ezek jóval kisebbek, általában 16–20 lövésesek – a harmadik kategóriájú százlövéses is lehet –, és csak magánterületen használhatóak. Ez azt is jelenti, hogy a kijárási korlátozás nem érinti, mert kertben, erkélyen használják.

Amit betiltanak, azt visszaveszik az árusok

Tóth Ferenc pirotechnikai szakember, a NUVU Kft. ügyvezetője szintén a jogszabály megjelenésére vár, de azt megerősítette lapunknak, hogy a kettes kategóriába tartozó pirotechnikai eszközök ugyanolyan hangosak, csak kevésbé magasra mennek és rövidebb ideig tartanak.

Kaiser Ervin, a Dirr Durr webáruház ügyvezetője lapunknak elmondta, hogy a szezon miatt megnövekedett a forgalom az elmúlt hetekben. Azt egyelőre ők sem tudják, mit tartalmaz majd a jogszabály, de amennyiben az egyes és kettes kategóriák felhasználását is tiltja majd, azokat nyolc napon belül vissza kell venniük.

Zaj lesz, idén is figyelni kell az állatokra

Tornóczky Anita állatvédő abban bízik, hogy minden, hangot kibocsátó tűzijátékot betiltanak idén, tehát a kettes kategóriájút is. Ennek ellenére ugyanúgy készülnek a szilveszterre.

„Azt kérelmeztük, hogy az önkéntes állatvédők szilveszteréjszaka a kijárási korlátozás ellenére tartózkodhassanak az utcán, hogy segíteni tudjanak, ha kell – mondta el a Ripostnak. – Persze csak azok, akiket nyilvántartásba vesznek.”

Janicki Mónika, a Rex Kutyaotthon Alapítvány munkatársa szerint mindenképpen nagyon körültekintőnek kell lenniük a háziállatok gazdáinak szilveszterkor.

„Mindegy, milyen kategória, a tűzijáték önmagában veszélyes és ártalmas az állatokra – jelentette ki. – Nemcsak a társállatokra gondolunk, hanem akár a vadon élőkre és a haszonállatokra is. Az állat idegrendszere dönti el, hogy mennyire viseli meg a hang- és fényhatás.”

150 ezer forint is lehet a büntetés

Aki engedély nélkül alkalmaz pirotechnikai eszközt, az szabálysértést követ el, melynek a büntetése akár 150 ezer forint is lehet.

Borítókép: illusztráció / Shutterstock