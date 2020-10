Ez a válogatott se semmi! Mutatjuk a bolgárok ellen készülő focistáink szépségeit

Itt megnézheted, kik azok a szexi hölgyek, akik a magyar válogatott labdarúgóinak a legjobban szurkolnak.

Ma este (kezdés: 20:45, M4) Szófiában lép pályára a magyar válogatott Bulgária ellen. Ha az Eb-pótselejtező első mérkőzésén győzünk, akkor november 12-én a Puskás Arénában az Izland-Románia meccs győztesével játszunk majd.

A tét, hogy kijussunk a 2021-es Európa-bajnokságra.

A válogatottnak egy szépséges szurkolótábora is van, akik amikor csak tehetik, a lelátóról is biztatják párjaikat. A mai pótselejtezőn is biztosan szívesen ott lettek volna, de a koronavírus miatt ők is csak a tévé előtt drukkolhatnak.

Kíváncsi vagy rájuk? Nézd meg az összeállításunkat!

Szalai Ádám, a válogatott csatára először idén tavasszal mutatkozott új barátnőjével, Krista Tcherneva német modellel. A pár a nyáron Budapesten is járt, a szőke szépség több fotót is megosztott a romantikus nyaralásról.

Nagy Ádám, a csapat 24 éves középpályása több mint egy éve alkot egy párt Ágival. Az egykori ferencvárosi játékost, aki a Bologna után a Bristol City játékosa, kedvese Angliába is elkísérte.

Kalmár Zsolt és párja, Karolina több mint négy éve együtt vannak, tavaly szeptemberben az első gyerekük, Noel is megszületett. Kalmár Zsolt pedig idén augusztusban a közösségi oldalán jelentette be, hogy eljegyezte óvónőnek készülő kedvesét.

Gulácsi Péter nem titkolja a boldogságát, az évek során elég sok mindent megosztott a nyilvánossággal a párkapcsolatáról is. A válogatott világklasszis kapusa Dia oldalán találta meg a boldogságot. A páros 2010 nyarán ismerkedett meg egy budapesti szórakozóhelyen, ahol nem is vitte túlzásba az udvarlást, hajnali ötkor egyszerűen csak meghívta egy gyrosra Dianát.

A lánykérés annál romantikusabb volt, a Seychelles-szigeteken vacsora közben egyszer csak arra lett figyelmes a szépség,

a homokba tűzből ki van rakva a kérdés: hozzám jössz-e feleségül.

Dia igent mondott és azóta már a közös gyerekük is megszületett.

Sigér Dávid felesége, Zsuzsanna a focista legnagyobb támasza. Sokszor még a idegenbeli bajnokikra is elkíséri. A középpályás bevallotta, kifejezetten jó hatással van rá, ha látja párját a lelátón.

Blanka és Ádám idén egy család lettek, kisfiúk, Zalán az év elején született. A magyar védő és párja azóta nem is lehetne boldogabb.

Sallai Rolandot akár a főztjével is megfoghatta Miskei Betti, a fiatal lány ugyanis annyira szeret főzőcskézni, hogy saját gasztrooldala is van. A Bundesligában játszó középpályás igazi futballistacsaládból származik, hiszen édesapja, Sallai Tibor is az NB1-ben focizott, nagybátyja pedig válogatott labdarúgó is volt.

Szalai Attila is boldog párkapcsolatban él. Gyöngyi minden mérkőzésen lelkesen szurkol a fiatal védőnek.

Nikolics Nemanja felesége, Nóri már több kontinensen is szurkolt férjének. Tizenkét éve vannak együtt, a pár két kislánya és egy kisfiú is biztatja a fontos meccseken apukáját.

Fiola Attilának nemcsak a felesége Niki, hanem a kétéves kisfia, Dominik is szurkol ma este.

Borítókép: illusztráció