Egy hét után végre segítséget kapott a bajba jutott lengyel kamionsofőr

A lengyel sofőr paradicsomot szállított volna Lengyelországból Bulgáriába, amikor megtörtént a baj: árokba borult kamionjával.

Ahogyan arról a boon.hu korábban már beszámolt, egy hétig élt a férfi a járművében, amikor az arra haladó autósok rájöttek: komoly problémája lehet, ha még mindig nem szállíttatta el a kamiont, és folyamatosan a közelében tartózkodik.

Az egyik közösségi oldalon több csoportban is megosztották a történetét, ahol arról írtak, hogy a sofőr embertelen körülmények között él az oldalára borult kamionjában, amely, mint kiderült, a saját tulajdona.

A jármű fékjeivel történt valami, azért borult az árokba, balesetet nem okozott, „csak” ő került bajba. Ezek a posztok már több ember figyelmét felkeltették és még az egyik országos kereskedelmi televízió is beszámolt a helyzetről, ráadásul a stáb hívott mentőt a sérült sofőrhöz – írja a boon.hu.

Az autópályán dolgozó munkások és a környéken élők folyamatosan vittek a szerencsétlenül járt kamionosnak enni- és innivalót, aki semmiképpen nem akarta elhagyni a járművét. Nehezítette a kommunikációt, hogy a sofőr csak lengyelül beszélt.

A Novajidrányban élő Varga Kitti volt az, aki elsőként segítséget kért a közösségi oldalon, ami után felgyorsultak az események. Hogy pontosan mi történt, azt Kittitől tudtuk meg, aki 23 éves és a település általános iskolájában dolgozik pedagógiai asszisztensként.

SIKER❗👏😍 A közösségi összefogásnak köszönhetően happy end lett a lengyel kamionos története.🚛🥳🇵🇱🤩👍

#siker #lengyel #kamion #árok #kihúzták #happyend Posted by Borsod Online on Sunday, August 8, 2021

Ennivalót vittek

– Néhány napja láttam a Facebookon egy posztot, hogy a lengyel sofőr a kamionjában él, ami augusztus elsején borult árokba. Valaki lefotózta őt, amit szintén feltett a közösségi oldalra. Vittünk a kamionosnak enni- és innivalót.

Valaki azt posztolta, hogy nem fogadta el az ételt, de ez csak akkor történt, amikor már a hetedik jó szándékú ember állt meg előtte tele szatyrokkal, hiszen nagyon sokan akartak neki segíteni. Ekkor döntöttem úgy, írok egy segítségkérő posztot a közösségi oldalra, hátha valaki a kamion kiemelésében is tud segíteni.

Az jutott az eszembe, hogy ha a Kazincbarcikán élő Zsombi gyógykezelésére is összeadták az emberek a több százmillió forintot, akkor biztos, hogy most is lesznek olyanok, akik nem nézik tétlenül a sofőr kilátástalan helyzetét. Jól gondoltam, mert amikor augusztus nyolcadikán, szombaton megírtam a posztot, rengetegen hívtak és írtak, mindenki segíteni akart. Felvettem a kapcsolatot három tolmáccsal, akik felváltva segítettek a mentés során. Gond volt ugyanis, hogy a kamionos csak az anyanyelvén tudott beszélni. Az egyik tolmács el is jött Miskolcról a baleset helyszínére, ami nagy segítség volt – idézte fel a történteket Kitti.

Elromlott fék

Azzal folytatta, hogy a sofőr elmesélte azt is, hogyan került az árokba. El akart kerülni egy balesetet, ezért nagyot fékezett, a fék azonban elromlott, és inkább azt a megoldást választotta, hogy bemegy az árokba.

– A kamionoshoz szombaton kijött a mentő is, mert az egyik keze feldagadt és egy nagy vágás volt rajta. Bevitték a kórházba, mert a mentők azt mondták, lehet, hogy össze kell varrni a sebet. Miután a kórházban ellátták, egyedül indult vissza a kamionjához. Közben az egyik segítőkész miskolci házaspár is elindult érte, de már nem találták a kórházban. Isteni szerencse, hogy meglátták az út szélén stoppolni, így felvették, és visszahozták a kamionjához. Egyébként a házaspár is fuvarozással foglalkozik, azért érezték át a sofőr helyzetét – tette hozzá Kitti.

Kedves Mindenki!

Már sokan tudomást szereztetek a kamionosról, aki beborult az árokba Novajidránynál (Borsod megye)…. Posted by Varga Kitti on Saturday, August 7, 2021

Kihúzták a kamiont

Még szombat este megérkeztek azok is, akik a kamion mentéséhez szükséges gépekkel rendelkeztek. Egy darus Hernádkakról, Pest környékéről a Magyar Rescue 4×4 csapata, Gál Jácint autómentő és a novajidrányi református lelkész, Szanyi Bertalan, aki a traktorával segített. A kamiont sikerül kihúzni az árokból és talpra állítani.

A lelkész felesége felajánlotta, hogy minden segítőt és a sofőrt is szívesen látja a vendégházukban, kapnak vacsorát és szállást is. Végül csak a lengyel kamionos fogadta el azt, hogy lezuhanyozik, de aztán visszament a kamionjához, mivel az a saját tulajdona, és nagyon félti, mesélte Kitti.

– A sofőr még nem tud elindulni, ezért szeretnék szerezni először egy víztartályos kocsit, hogy erős vízsugárral lemossák a sáros kamiont. Ezután egy szerelőnek kellene megvizsgálnia a járművet, úgy néz ki, hogy lesz szakember. (Kmetz Szabolcsnak és barátainak a segítségével azóta már sikerült lemosni a kamiont, továbbá a kardánt megjavította a Zemplén Wood csapata – a szerk.) A közösségi oldalon többen jelezték, hogy ha valamilyen alkatrész kell, akkor küldik. Állítólag Lengyelországból elindult a mentőautó, de a sofőr úgy tudja, hogy valami miatt a határon nem engedték át. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki segített, ez a történet is bizonyította, hogy nagyon sok jó ember van – tette hozzá végül Kitti.

Kérdeztük a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, hogy miért nem segítettek a lengyel kamiont kiemelni az árokból. Hudák Andrea tűzoltó alezredestől a következő választ kaptuk írásban: „Augusztus elsején Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a lengyel kamionos baleseténél a tűzoltók áramtalanították a járművet, személyi sérülés nem történt. Az árokba csúszott kamionból a szállítmányt a tulajdonosok átpakolták, elszállították egy másik szerelvénnyel. Mivel forgalmi akadályt nem képez a kamion, a szállítmányozó cég fogja a műszaki mentést végezni.”

A boon.hu érdeklődésére a megyei rendőr-főkapitányságon elmondták, hogy:

„A kamion kis sebesség mellett sodródott le az útról, sem személyi sérülés nem történt, sem mást nem érintett a baleset.

A rendőrök visszatérően ellenőrizték, és segítették is a kamionos az elmúlt egy hétben, aki önszántából döntött úgy, hogy a járművel marad, amíg a mentés megtörténik.

Így vasárnap is jártak nála a járőrök, meggyőződni arról, hogy már biztos helyen van a járműszerelvény és a sofőr is rendben van.”